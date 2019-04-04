童罹睪丸淋巴瘤 嘴歪眼斜蛋蛋腫

2019-04-04

記者方志賢／高雄報導

高雄一名2歲多男童，因不明原因發燒、嘴歪眼斜、流口水，又不願意走路，家長以為孩子中風，趕緊送醫，醫師檢查發現他的單側睪丸腫大硬塊，確診罹患罕見的兒童睪丸淋巴瘤，因為癌細胞轉移到顏面神經，才會嘴歪眼斜，接受化療與自體幹細胞移植後，現已出院，但須定期回診追蹤。

高醫大附設醫院小兒血液腫瘤科主治醫師廖優美表示，兒童顏面神經麻痺主要是病毒感染引起，大多是半邊臉麻痺，若是短時間進展到雙側臉部，並合併眩暈、四肢無力等症狀，就可能是自體免疫疾病、罕見疾病或腫瘤轉移，應盡快到小兒科檢查。

癌細胞轉移顏面神經導致

廖優美說，男童就醫時，已兩側顏面神經麻痺、流口水，剛開始不願意走路，後來又發現單側睪丸腫大硬塊，安排病理切片確認罹患兒童睪丸淋巴瘤，癌細胞順著血液或淋巴轉移到顏面神經系統，才嘴歪眼斜。

採自體幹細胞移植及化療

由於癌細胞侵犯男童中樞神經，病程屬於第4期，安排男童接受7個月化療及自體幹細胞移植，迄今已出院並持續追蹤半年。

小兒淋巴瘤是兒童癌症第3名，發生率僅次於血癌與腦癌，好發在3到5歲幼兒及10到18歲青少年，主要症狀是發燒、體重減輕、疲倦等，這名男童罹患睪丸淋巴瘤是以顏面神經麻痺表現，相當罕見。

廖優美指出，淋巴從脖子經胸部、腹部延伸到腹股溝，發病位置會出現不明無痛腫塊，一旦轉移到骨髓，會出現白血病典型症狀，例如：貧血、發燒、瘀青、骨痛等；如侵犯中樞神經系統，會有頭痛、嘔吐或顏面神經麻痺、肢體無力等症狀。

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