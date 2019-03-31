就醫2次才確診 赴中染麻疹 傳染護理師

2019-03-31

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布新增1例境外移入麻疹，為30多歲男性，曾到中國出差，研判感染地為中國，但少見的是，該男首次就醫檢驗麻疹呈陰性，再次就醫才呈陽性，衛生單位已掌握接觸者181人，其中住院接觸的護理師已遭傳染，另有1名急診護理師檢驗中。

根據疾管署資料，該男曾在2月20日至27日至上海、蘇州等地出差，3月3日起陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀就醫，8日住院，但當時初次檢驗麻疹呈現陰性，約1週後出院，22日再因咳嗽持續而就醫，經採檢確診麻疹，目前已康復出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，少數麻疹患者「空窗期」較長，可能需要發病後5至7天才能檢驗得出來，是少見情況。

羅一鈞指出，該男在可傳染期間未搭乘大眾運輸工具，也無醫院以外的公共場合活動史，包含親友、醫院接觸者已掌握181人，其中住院期間曾接觸的1名護理師已確診麻疹，另有1名急診護理師也有疑似症狀，正在檢驗中。

疾管署統計，今年國內已累計38例麻疹，包含21例國內感染、17例境外移入，其中境外移入感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國2例，以及印尼、日本、緬甸各1例。

疾管署也提醒，近期港澳麻疹疫情上升，香港今年累計32例，已逾近4年每年總數，其中12例為機場或航機相關工作人員；澳門今年累計26例，已逾2000年以來每年總數，其中10餘人屬於同一起醫院群聚案。至於日本疫情，雖然已減緩，但今年截至3月17日累計319例，為2009年以來同期最高，尤其國人常去的大阪最多。

疾管署呼籲，一般民眾若計畫前往流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需要接種MMR疫苗，進出公共場所應注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，另於當地如有就醫需求，在醫院或診所時也要全程配戴口罩，以降低感染風險。

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