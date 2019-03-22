腦幹海綿竇血管瘤出血 宜開顱手術治療

2019-03-22

文／李丞騏

50歲男性無特殊過往病史，近幾週來覺得臉部及右側肢體感覺異常，右側肢體略感無力，同時有雙眼複視狀況。因症狀沒有改善且持續惡化，於區域醫院就診接受磁振造影檢查，發現疑似腦幹海綿竇血管瘤反覆出血，造成相關症狀，轉至本院急診後，住院接受手術。

腦幹是生命中樞，亦是各種運動及感覺神經的轉接站，其神經核及神經纖維密佈，手術困難度高，不過，在顯微手術及術中神經監測的輔助之下，術後順利出院，狀況穩定持續進步中。

海綿竇血管瘤並非腫瘤，而是一種血管畸形，因為病灶本身或是不正常的血管反覆出血，導致臨床有症狀而必須就醫。

無意中發現且沒有症狀的病灶可以選擇追蹤觀察，但若是反覆出血或有臨床症狀就必須考慮治療。

一般而言，有立體定位放射手術（也就是俗稱的電腦刀等）以及外科開顱手術。雖然針對腦幹以外的病灶放射手術也有其角色，但是考量到放射手術治療效果必須等待2-3年，觀念上，還是以立竿見影的開顱手術為主流。

至於位於腦幹但沒有症狀的病灶，以放射手術治療反而會增加出血的風險，建議追蹤觀察即可；但若是已有症狀或是反覆出血，建議需接受開顱手術，手術目的在預防反覆出血，造成更嚴重神經後遺症。

目前仰賴顯微手術及術中神經監控技術的進步，已經能選擇閃避重要神經構造，經由安全區域深入腦幹切除病灶。

據文獻報導，術後約有1/3病患的神經功能會惡化，1/3維持不變，1/3會進步。不過，長期追蹤下來，大部分病人其神經功能都會慢慢進步。

總而言之，有症狀或反覆出血的腦幹海綿竇血管瘤建議開顱手術治療，藉由精密顯微手術技巧與神經監控，可以將神經損傷降到最低並同時完全切除病灶。

若有相關症狀及問題，建議至各醫學中心腦神經外科詢問。

（作者為林口長庚醫院腦腫瘤神經外科助理教授級主治醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/