香蕉配水甩重 腎病糖尿病患不適合

2019-03-21

記者羅碧／台北報導

日本醫師松生恒夫在2015年時曾提出「晚餐前吃2根香蕉，再配200毫升的水，過半小時再吃正餐，可望在10天內減下3公斤」的減肥法，最近又在社群網站上被提起；營養師提醒，這是以香蕉取代白飯的概念，效果因人而異，但糖尿病患、腎病患者及常腹瀉的人不適合此方法。

取代白飯概念 效果因人而異

馬偕醫院營養師趙強指出，這種減肥方式因人而異，相關報導並沒有提到日本醫師指的兩根香蕉份量是多少，以台灣的大香蕉來說，一根香蕉大約是兩份水果（每份是60大卡），兩根香蕉就是240大卡，一碗飯的熱量是270大卡至280大卡，相當於8分滿的米飯，如果吃了兩根香蕉加上喝水，半小時後正餐時又吃飯，攝取的熱量一定會超過，所以前提是，吃了香蕉後，晚餐就不要吃飯等碳水化合物，而只吃肉、蛋、青菜等食物。

趙強表示，這種減重方式是利用香蕉具有果膠等水溶性纖維可以吸水，使胃排空變慢，讓人有飽足感，但只適合肚子餓才吃東西的人，像他屬於三餐定時定量的人就沒有效果。

他表示，多年前美國有營養師主張，減重者把午餐及晚餐的澱粉挪前半小時至1小時，類似上午11時到11時30分有點餓也有點累時，先吃穀片，吃完喝定量的水，補充能量後再工作，等到午餐時間，因為胃部有飽足感，就不會亂挑大份量的食物吃，而會選吃肉、生菜沙拉等食物吃。

不過，趙強提醒，這種提前吃澱粉的方法對於每餐都要接受胰島素治療控制血糖的糖尿病患來說，並不適合，會出現飯後血糖不曉得該用哪一個時間點計算的困擾，不利血糖控制；同時本身就常會拉肚子的人更不能吃香蕉配水減肥法，會拉得很慘。

郵政醫院營養師黃淑惠也強調，香蕉富含膳食纖維和營養素加上喝水，可讓人有飽足感，隔半個小時後不再吃澱粉類食物，減少整個正餐攝取量，加上排便順暢，短時間內，有可能會變瘦，但問題是，沒有一種食物可以讓人長期吃而不會膩。同時香蕉富含鉀離子，洗腎病患及腎病患者不適合香蕉減肥法。

黃淑惠表示，香蕉本身的糖份高，如果上班族想要拿來當下午茶點心吃，不如改吃大番茄或芭樂，既可以有飽足感，也可以達到咀嚼效果，要比吃餅乾、甜點等零嘴好。

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