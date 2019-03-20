BMI逾30、沒打疫苗 42歲女罹流感 兩週不治

2019-03-20

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨宣布，流感疫情已正式脫離流行期，但上週仍新增三十九例重症、四例死亡個案，其中，一名年僅四十二歲女性因體重達到八十公斤，身體質量指數（BMI）大於三十，心肺功能較弱，罹患流感併發重症，住院兩週後就宣告不治。

根據疾管署資料，上週類流感門急診就診共八萬五一六三人次，新增三十九例重症，以Ａ型流感為主，其中，H1N1占七十二％，並以六十五歲以上占五十四％與五十至六十四歲占二十六％為大宗。另新增四例死亡，均感染H1N1，年齡介於四十二歲至七十三歲，均未接種流感疫苗，其中三例有慢性病或肥胖問題。

肥胖族群心肺功能較弱

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增的死亡個案中，最年輕的是一名中部四十二歲女性，沒有糖尿病、腎臟病等慢性病，但BMI大於三十、中度肥胖以上的狀態，其實符合公費流感疫苗使用對象，可惜未接種。

疾管署副署長羅一鈞也解釋，有慢性病史或肥胖族群的心肺功能通常較正常人弱，一旦罹患流感併發重症，死亡風險也會較高，要特別注意。

疾管署評估整體流感疫情趨勢已脫離流行期，但林詠青強調，民眾仍勿輕忽流感威脅，出入人潮眾多的場所要做好手部與呼吸道衛生，以及落實生病在家休息等措施。

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