持續性姿勢—知覺性頭暈 吃藥、規律生活及運動可改善

2019-03-19

記者歐素美／台中報導

護理師退休的李小姐暈眩長達3年，四處求醫皆未改善，經台中慈濟醫院神經內科醫師張滋圃確診為「持續性姿勢—知覺性頭暈」（簡稱PPPD），接受口服藥與每次30分鐘以上復健運動治療1個半月即改善。

新分類眩暈疾病

醫師表示，PPPD為新分類疾病，好發於4、50歲中年女性，多補充富含血清素的食物（亞麻仁油、維他命B群），規律生活及運動，可降低暈眩感。

台中慈濟醫院神經內科醫師張滋圃表示，「持續性姿勢—知覺性頭暈」的主要症狀包括：慢性頭暈持續逾3個月，頭重重、浮浮的、走路飄飄的，精神不太好；頭暈感嚴重度隨當日生理或精神狀況起伏，剛起床好一點，站立、走動或頭轉動會加重頭暈；最重要的是「視性暈眩」，在超商、賣場最明顯，人群走動、貨品堆得多又高，往往暈得更厲害。

「持續性姿勢—知覺性頭暈」是國際眩暈醫學會於2014年正式發表推廣的新分類疾病，在不同科別可能會被診斷為自律神經失調、腦神經衰弱或焦慮。

張滋圃說，「持續性姿勢—知覺性頭暈」跟大腦掌管頭暈的部位變得敏感有關，可能來自一次內耳或腦部引發的嚴重眩暈症，即使後來痊癒，因病人腦神經已被誘發，對暈特別敏感或對眩暈產生恐懼，致愈擔心眩暈愈容易感暈，惡性循環。

「持續性姿勢—知覺性頭暈」易發生在焦慮病人，為「功能性障礙疾病」，而非「精神疾病」。主要治療方式為給予抗焦慮及增加腦部血清素的藥物，經治療3到6個月，停藥後仍能改善，減少復發機會。

「持續性姿勢—知覺性頭暈」好發於4、50歲中年女性，建議民眾儘量減少生活壓力，多補充富血清素食物，保持規律生活與開朗個性，搭配認知行為治療與前庭復健運動，就能有效降低頭暈感。

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