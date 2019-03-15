8旬臥床翁腹側腫脹 確診佛尼爾氏壞死症

2019-03-15

記者王涵平／台南報導

83歲的曾先生長期臥床，因腹側腫脹送醫，柳營奇美醫院泌尿外科主治醫師邱毅平確診罹患佛尼爾氏壞死症，但因家屬考量老先生年事已高，未讓他接受壞死組織清創，僅施以抗生素治療，住院4日後病逝。

邱毅平表示，佛尼爾氏壞死症（Fournier’s gangrene）是一種壞死性筋膜炎。主要是因為皮膚損傷、泌尿道肛門的細菌感染，導致會陰部、生殖器、肛門周圍的皮膚及皮下軟組織潰瘍及壞死，常發生於明顯外傷、體弱、免疫力低下、老年人身上。

此病病程進展快速，死亡率接近80%，是致死率極高的感染症，所以早期判斷是救命的重要關鍵。

曾老先生是肝癌第2期患者，當初是由安養機構急診送醫，主述病人發燒及呼吸喘症狀已1日，血壓偏低。

邱毅平檢查發現，患者的左側腹壁腫脹且表皮顏色略呈淺紅色，用手指按壓皮膚顏色異常部位時，會發出啵啵聲。抽血檢查報告顯示血液白血球數值在正常範圍內，但代表身體內有急性發炎狀態的C反應蛋白（CRP）則上升至317.5mg/L（正常狀態應小於5）。

此外，電腦斷層影像呈現會陰部、雙側陰囊、雙側下腹部的皮下組織皆受到細菌的侵犯，且一路往上侵犯到胸腔的位置。因感染情況嚴重，必須接受大範圍的手術清除壞死性組織，但家屬考量他年齡已高，不希望再受反覆手術的折磨，僅同意施打抗生素治療。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/