術後傷口拍照上傳 AI即刻判讀／台大醫院研發 10秒後自動回饋結果給患者

2019-03-14

〔記者林惠琴／台北報導〕手術後傷口拍照上傳APP，人工智慧（AI）十秒判讀掌握復原狀況！台大醫院與台大生醫電資所歷時約三年開發「智慧術後傷口追蹤系統」，患者術後返家，定期拍下傷口照片上傳，人工智慧就會自動判讀，若有異常立刻通知醫師進一步確認，有必要時將請病人提早回診，提升照護品質。

台大醫院整形外科主任戴浩志表示，智慧術後傷口追蹤系統利用人工智慧演算法，能夠針對患者每天或每兩、三天上傳的傷口照片，自動定位並量化傷口狀況，分辨狀態正常或不正常，再用不同顏色方塊呈現是否有紅腫、壞死、出血、流膿或感染等症狀，最後將判讀結果自動回饋給病人。

提前回診 避免傷口惡化

台大醫院醫務秘書賴飛羆指出，系統提供判讀結果自動回饋給患者僅需要約十秒，萬一發現有異常狀況，會進一步通知醫師審視照片，再由醫療團隊提供專業建議回覆給病人，例如提早回診等。

戴浩志強調，該院每天有上百人接受手術，出院後追蹤傷口只能定期回診，曾經有糖尿病患者開刀後，感覺較遲鈍未發現傷口不對勁，回診時發現已化膿爆開，若可善用該套系統，就有機會避免發生類似情況，能夠提供及時建議。

系統開發成員、台大生醫電資所博士候選人徐瑞澤補充，該套系統還可校正明暗、顏色等問題，減少受到不同品牌手機拍照感光度不同，或是病人拍照技術所影響的誤判因素，甚至可做到順利排除皮膚上刺青被視為傷口的狀況。

辨識症狀準確度逾9成

戴浩志強調，目前該套系統已蒐集四十六位患者、一百三十一張傷口影像資料，在傷口狀態、症狀的辨識上，均獲得九成以上的準確度，未來也可能擴及手術以外的傷口照護。

不過，賴飛羆補充，目前該套系統僅限醫院內部、在Android平台上使用，預計最快一至兩個月可在Google Play商店上架，iOS平台則預估可能要再等四至六個月。

賴飛羆認為，台大醫院有許多其他縣市的患者，若可善用該套系統，不只有助於病人返家後的傷口照護，並可縮短住院時間，提高院內病床周轉率。

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