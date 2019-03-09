2月CPI年增0.23％ 雞蛋飆漲23％

2019-03-09

〔記者吳佳穎／台北報導〕行政院主計總處昨公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率○．二三％，十七項重要民生物資中，雞蛋年漲廿三．一六％、衛生紙漲十二．三九％、醬油也漲七．四三％。主計總處專門委員徐健中表示，目前物價仍屬溫和平穩，農委會預料三月底雞蛋產銷可望回穩。

月底蛋價可望回穩

雞蛋連續十個月出現雙位數漲幅，徐健中表示，前年四月雞蛋出現戴奧辛事件、八月有芬普尼污染，基期因素墊高雞蛋漲幅；加上去年八二三水災損失一三○萬隻蛋雞，導致供給降低，且近來雞蛋需求升溫，供需失衡導致雞蛋上漲。不過，根據農委會說法，三月底雞蛋產銷可望回穩。

另外，衛生紙則因去年三月國際紙漿價格上漲，廠商調漲衛生紙價格；醬油上漲七．四三％，創近卅四個月新高；徐健中表示，主因基期較低，且醬油價格常受促銷活動影響而波動較大。

徐健中指出，扣除蔬果及能源後，二月核心ＣＰＩ年增○．三％，漲幅為廿四個月新低，主因菸稅調漲效應消退，目前核心ＣＰＩ仍持續上漲，沒有通貨緊縮問題。

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