多吃高纖蔬果 坐月子不發胖

2019-03-07

記者林惠琴／台北報導

俗話說「月內沒做好，呷老就艱苦」，傳統觀念多認為「坐月子」就是要大魚大肉，少不了香噴噴的麻油雞、肥美的豬蹄等澎派菜色，但營養師提醒，烹調應該避免油煎、油炸，且飲食要均衡，記得多補充高纖維的蔬果，讓媽咪產後不怕胖！

避免油煎炸 盡量燉煮蒸

新光醫院營養課副主任徐光華表示，產後飲食十分重要，除了要恢復體力、傷口復原，還要照顧寶寶與哺乳，但傳統月子餐常見、被認為是補氣與產奶最好的麻油雞、豬蹄，通常加入大量麻油、米酒烹調，因此也容易攝取過量油脂與熱量，尤其剖腹產後的媽咪，腸胃道功能尚未恢復，更是不適合吃太油膩的食物。

徐光華提及，月子餐應該避免採用油煎、油炸的方式，盡量選擇燉、煮、蒸的方式較健康。

徐光華也建議，月子餐均衡飲食很重要，必須補充蛋白質，像是鮭魚有豐富的DHA，且富含的油脂有助於穩定產後情緒，加上魚肉中的蛋白質結構鬆軟、肌肉纖維結構較短，容易被人體消化與吸收，也不容易引起體內脂肪堆積，其他像是豬肉、牛肉、雞肉也可選擇。

補充蛋白質 助傷口癒合

徐光華提及，傳統麻油雞其實可改用山藥與雞肉一起燉煮，除了能夠補充大量的蛋白質，幫助產後傷口癒合，並增加媽媽的泌乳量。

徐光華指出，不只蛋白質，月子餐也要攝取維生素、礦物質等營養素，例如彩椒含維他命Ｃ、矽等元素，紅藜含離胺酸、膳食纖維，堅果含維生素Ｅ、不飽和脂肪酸，紅豆、紫米含鐵質。

適量攝取維生素、礦物質

此外，徐光華強調，高纖維的蔬果一樣要多補充，有助於穩定血糖，並且增加飽足感，還有膠質食物不可少，但動物性膠原蛋白容易在食用的同時也熱量暴增，可選擇植物性膠原蛋白，熱量低、營養價值高，例如桃膠、銀耳，有助於加快受損組織的恢復，非常適合產後食用。

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