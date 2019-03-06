台大資工博士馬萬鈞 獲奧斯卡殊榮

2019-03-06

〔記者簡惠茹／台北報導〕從電影《阿凡達》、《班傑明奇幻之旅》到《玩命關頭七》都使用的臉部拍攝技術，出自台灣軟體工程師馬萬鈞所屬的美國南加大研究團隊，今年獲得奧斯卡科學技術成就獎（Technical Achievement Awards）。在台大取得資工博士學位、還曾獲得國科會（科技部前身）千里馬計畫資助赴美研習的馬萬鈞，是第一位得到這項殊榮的台灣人。

台灣第一人！ 曾獲千里馬資助

目前是GOOGLE軟體工程師的馬萬鈞，十多年前加入美國南加州大學創新科技中心教授戴貝維克的團隊，共同研發出「臉部捕捉特寫技術」，這是目前好萊塢最能捕捉臉部細微表情變化的技術。昨天他回到母校台大舉行交流會，並與科技部長陳良基對談。

參與多部電影臉部特寫技術

馬萬鈞說明，呼吸心跳都會影響到臉部細微的表情變化，該技術可精準捕捉，可以拍攝○．一毫米，毛孔細紋都可看得清楚；關鍵在於人臉上的幾何形狀跟光影有關，透過分析光影回推幾何變化。這項技術已應用在二十多部美國知名電影，美國前總統歐巴馬也曾運用這項技術列印3D頭像。

打造保羅沃克數位替身

馬萬鈞解釋，在處理前，真人演員先進入布滿三百多個LED燈的大型球體當中，在名為「Light Stage X」裝置裡，透過每盞燈泡連接的微電腦處理器，捕捉其臉部光影的移動，再利用多重視角參數重建高解析度的臉部幾何模型。

電影「玩命關頭七」拍攝途中，主角保羅沃克意外離世，便藉由掃描保羅沃克弟弟們的臉部表情，應用這項技術造出數位替身，接續完成電影的拍攝。

鼓勵學子多發問、多接觸前輩

在台大花了八年才取得博士學位的馬萬鈞指出，他的啟蒙是台大的電腦繪圖課，申請千里馬計畫出國研習，遇到帶領他開啟好萊塢之路的教授，一路好像都有貴人幫助。他說，多發問、多去接觸前輩、老師，這是他在美國學到最重要的事，「沒有所謂的笨問題，不懂裝懂才是最笨的 」。

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