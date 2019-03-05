嘉義、南投春茶 恐減產一半

2019-03-05

〔記者蔡宗勳、謝介裕、簡惠茹／綜合報導〕今年暖冬雨少，多種農作物歉收，嘉義縣及南投縣茶農反映，如及時雨再不來，春茶今年產量恐減逾五成。

嘉義縣茶農說，因溪水、山泉幾乎乾涸，原應綻放新葉的春茶長不出來或呈委靡狀。梅山鄉茶農吳信忠說，種茶三十多年，第一次碰到空前旱象，向陽面的茶園已有不少茶樹枯死。

嘉縣回報農糧署 投縣力爭救助

嘉義縣政府農業處長許彰敏表示，全縣茶園種植一千八百二十七公頃，初查旱災受損六百六十公頃，約占三成六七，以梅山的四百公頃最多。去年春茶產量一千八百公噸，如三月中旬前無法降下足夠紓解旱象的雨量，估計減產將逾六成，昨傍晚已將災情初報農糧署。

以凍頂烏龍茶聞名的南投縣鹿谷鄉，今年開春以來，降雨量及水氣同樣嚴重不足，以致未有灑水輔助設施的茶園茶樹，不是嫩芽長不出來，便是芽苞尚未發育就枯死，有的茶樹甚至隨手一拔便可連根拔起。茶農初估今年春茶產量至少歉收五成以上。鹿谷鄉民代表康峻瑜及農會總幹事林義能指出，從海拔八百公尺的永隆、鳳凰、小半天等茶區，至海拔一千五百公尺的大崙山茶區，處處可見茶樹枯死。

南投縣政府農業處長陳瑞慶表示，四月是春茶採收期，假使三月底以前再無足夠降雨量，後果不堪設想，縣府已將茶樹列入農損「觀察名單」，向中央爭取救助。

今年暖冬溫度高，香蕉和鳳梨產季都提前，量增導致價格下滑。比如去年台北農產運銷公司一、二月份的香蕉平均拍賣價格是每公斤三十四．九元，今年同期是二十六．四元；金鑽鳳梨在北農交易量今年一、二月份增加四十四．六％，平均價格十九．一元，比去年少二．四元，減幅十一％。

農糧署副署長蘇茂祥指出，香蕉拍賣價仍在監控價格十四元之上，加上已進入外銷旺季，農糧署力拚香蕉、鳳梨外銷，可望維持價格穩定。

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