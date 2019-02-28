降血壓藥含致癌物 3款下架

2019-02-28

〔記者吳亮儀／台北報導〕降血壓藥再出包！食藥署昨晚宣布，包括瑩碩生技醫藥公司「德壓悅膜衣錠160毫克」、「可德壓悅膠囊80/12.5毫克」，以及美商亞培公司的「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」等三款降血壓藥，含有來自中國原料藥的致癌物成分，共計約六百萬顆藥錠須下架。

食藥署昨接獲瑩碩生技及亞培公司通知，經自主檢驗前年留下的Valsartan原料藥，有三批原料藥檢出含有來自中國浙江天宇藥業公司製造含致癌物NDMA的原料藥。

去年中旬起爆發一連串高血壓藥物因使用問題原料藥而內含致癌物，食藥署雖數次信誓旦旦保證已徹底清查市面上藥品，但陸續仍再爆出問題藥品。

食藥署副組長吳明美表示，部分沙坦類（sartan）原料藥含有「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）已成為國際事件，所有問題原料藥出包的藥廠都禁止輸入、主動抽驗，並發函所有藥廠要求自主檢驗。

吳明美解釋，本來規定廠商須在去年底前完成檢驗並回報，由於檢驗的不純物很微量，要用高靈敏度精密儀器，須委託民間實驗室協助，因此期限延至下個月。

自去年中旬事件陸續爆發，共抽驗上百件原料藥和製劑，其中四十四件檢出NDMA或NDEA，目前清查作業仍在進行中。食藥署人員表示，若在三月十一日前，含沙坦類原料藥藥品還未檢驗確認沒問題，就得先全數下架。

立委林淑芬昨在立法院衛環委員會痛批食藥署放任藥廠繼續銷售完剩餘藥品後，才自主通報問題藥品，「食藥署徹底失職」。

食藥署長吳秀梅昨在會中備詢表示，剩餘藥品沒問題，「都已經徹底清查過了」；沒想到，下午又爆出有新的致癌原料藥事件。

亞培：獲許可後藥品無致癌物

亞培台灣分公司昨晚發布聲明稿，強調用到問題原料的「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」是兩年前由瑩碩公司製造，去年初亞培才取得此藥品許可證，但仍會協助下架回收。

聲明指出，亞培取得許可證「之後」生產的易德壓悅膜衣錠，已通過自主送驗，確保產品不含「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）及「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）成分。

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