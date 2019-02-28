壞膽固醇值逾70 冠心病患要當心／再發機率25％ 醫師：患者須持續用藥 單靠飲食難改善

2019-02-28

〔記者吳亮儀／台北報導〕血脂控制很重要，因為它和心血管疾病發生的風險有很大關係，特別是有冠心病病史的病患更要注意；醫師提醒，健檢時要特別注意低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）數值，若超過七十mg/dl，再發機率高達廿五％。

心血管疾病風險增 逾8成病患沒控制

低密度脂蛋白膽固醇俗稱壞膽固醇，許多流行病學和臨床試驗都證實是冠狀動脈心臟病的危險因子。血脂及動脈硬化學會理事長李貽恒指出，國內研究發現，有超過八成的病患沒控制壞膽固醇、數值都超過七十mg/dl。

李貽恒表示，壞膽固醇每降低卅九mg/dl，就能減少廿二％心肌梗塞和中風的風險，有裝心臟支架的病患再發生心血管疾病的機率也會減少。

標準100mg/dl降為70 健保給付2月放寬

二○一七年新版《台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引》中，將有冠心病病史、急性心肌梗塞病史等高風險族群的低密度脂蛋白膽固醇標準，從小於一百mg/dl，再降低為小於七十mg/dl。

健保給付也根據此標準，自二月起放寬對冠心病、急性心肌梗塞等病患給付，估計受惠民眾可達三萬人。

馬偕醫院總院副院長葉宏一說，控制壞膽固醇最重要是持續用藥，不能看到檢驗數值恢復正常就停止用藥；且根據台灣健保資料庫統計，有持續使用Statin類藥物治療的病患，除可降低九％重大心血管事件發生率，更降低卅九％的住院死亡率。

李貽恒說，血液中的好、壞膽固醇數值高低，飲食習慣只有約兩成影響，並非只靠吃清淡少油的食物就能完全控制，壞膽固醇太高的人，還是要靠持續藥物控制才能有成效。

葉宏一表示，對一般人來說，只要正常和健康的飲食與作息，例如飲食少油少鹽高纖，控制體重、讓BMI值維持在廿二．五至廿五之間；規律運動指一週至少三次、一次至少卅分鐘，並減少飲酒、戒菸。

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