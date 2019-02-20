異位性皮膚炎 纏身15年 新型生物製劑 有效解「癢」

2019-02-20

記者蔡淑媛／台中報導

一名18歲高三生從3歲就罹患異位性皮膚炎，長大後病情未見好轉，反而在國、高中時，因課業壓力大，病情惡化，成為重度患者，全身超過50%紅疹脫屑、流湯，夜夜搔癢無法入眠，甚至抓到細菌感染，罹患蜂窩性組織炎，外用、口服藥和照光治療都難控制，直到去年底接受新型生物製劑治療，才大幅好轉，終於告別搔癢人生，可以好好念書。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如指出，嬰幼兒約20%罹患不同程度的異位性皮膚炎，不好好治療控制，有30%會持續到長大，也有成人才發病。整體來說，成人盛行率有8%，且有1/3是嚴重患者，即使治療，能改善的比率也不到50%，以致很多人放棄治療，但現在有新藥和新療法可治療。

賴柏如說，該名高三生從去年12月開始接受新型的生物製劑治療，1個月內改善80%，可以專心讀書，現在好了99%，今年學測預計能獲得好成績。

半數患者 可改善逾75％

他說，這項治療異位性皮膚炎的新藥去年7月核可上市，患者一開始施打2劑，每2週注射1次，一個療程4個月，有50%患者能改善75%以上，並穩定控制，皮膚科醫學會努力在明年中旬以前能加入健保給付。

賴柏如提醒家長，嬰幼兒的異位性皮膚炎應好好控制，70%能在青春期後完全緩解，另外有過敏體質（如氣喘、鼻過敏、異位性皮膚炎）的父母有30%、40%機率生下異位性皮膚炎的寶寶，但只要勤抹乳液也可降低50%的發生率，也建議此病患者不要用刺激性肥皂，平常應塗抹無香精乳液，隨時擦汗，並減少生活壓力，也能改善。

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