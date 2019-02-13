牙科顯微鏡治療 改善傳統手術盲點

2019-02-13

記者萬于甄／台南報導

40歲的陳小姐因右側上顎第一大臼齒持續悶痛半年，期間在診所接受傳統根管治療多次仍未見成效，轉診至永康奇美醫學中心牙醫部，接受手術顯微鏡檢查，才發現臼齒內仍有未曾治療過的根管，以致臼齒悶痛，經治療後已緩解症狀。

奇美醫學中心牙醫部牙髓病科主治醫師許容福表示，牙髓根管系統相當微小且極為複雜，往往無法靠肉眼辨識，且根管內若清創不全，患者再疼痛機會也高。研究顯示，使用顯微鏡輔助治療較傳統治療方式，有更高的治療成功率，可明顯降低患者再疼痛的機率。

許容福提到，牙科手術顯微鏡可改善傳統根管手術所看不見的盲點，提高臨床醫師查看齒內細節的能力，目前以牙髓病科專科醫師治療使用居多，但手術顯微鏡部份療程、醫療耗材仍需自費，以根管治療為例，每顆牙需花費約7000到9000元不等。

奇美醫學中心20年前引進牙科手術顯微鏡設備，以手術顯微鏡治療的牙科患者約3到4成；曾有一名50歲女病患因咀嚼時感到牙齒疼痛，多次檢查卻找不出原因，最後在手術顯微鏡輔助下，發現一條深達根管內部的裂痕，確診為裂齒症後，也進行拔牙等後續治療，解決牙疼問題。

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