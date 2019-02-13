喉直達鏡顯微手術 解決「燒聲」「原音」重現

2019-02-13

文／溫惟昇

一名53歲婦人去年11月參與九合一大選選前之夜造勢晚會時激動吶喊，隔天失聲無法言語，原以為休息幾天即可復元，沒想到嘶啞的嗓音1個月後仍不見改善。

經咽喉內視鏡檢查發現為「出血性聲帶息肉」，透過「喉直達鏡顯微手術」摘除病灶後才逐漸回復，堪稱另類的「選舉症候群」。

另有一位中年女性平時不菸不酒，因喉部不適，切片檢查後竟確診早期喉癌，推測可能與慢性刺激或胃食道逆流有關。

◎喉異物感與沙啞逾兩週，首要排除惡性腫瘤

造成聲音沙啞與喉異物感的原因非常多，常見原因如感染、抽菸與胃食道逆流所造成的急、慢性咽喉炎；職業因素或發聲不當則易有聲帶長繭、息肉等良性病灶；症狀持續兩個星期以上未痊癒則須特別留意，臨床上首要應排除咽喉惡性腫瘤，或是甲狀腺癌、肺癌、食道癌等造成喉返神經壓迫所引發的聲帶麻痺。

由於喉癌、下咽癌初始症狀並不具特異性，常被誤以為是感冒或話講太多所造成，一旦錯失早期治療的黃金時機，即便大範圍手術也未必能清除所有癌細胞，除犧牲呼吸、吞嚥及發聲的功能，後續放射線治療的副作用也會嚴重影響生活品質。有吸菸、飲酒習慣者為高危險群，應定期接受追蹤檢查。

◎喉直達鏡顯微手術，外觀不留疤

透過顯微鏡的4-10倍放大效果，可有效辨認病灶的範圍予以移除，保留正常的組織，也罕有嚴重併發症發生，大多於術後即可返家休息。

其用途相當廣泛，最常見的用途為摘除聲帶結節、息肉或囊腫。對於聲帶麻痺或老化萎縮所造成的沙啞嗆咳，則可注射玻尿酸或自體脂肪修補。

此外，配合二氧化碳雷射可用於治療咽喉部良性腫瘤與早期的惡性腫瘤，經口腔進入後直達病灶，無須自頸部切開，因此外觀不會留下傷口，相較於傳統外科切除手術來說，對於器官功能的保留是最大的優點。

（作者為中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

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