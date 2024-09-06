為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北西門町2包水果659元！港客氣炸 消保官不忍了

    一名香港遊客控訴，上個月底在西門町買2包水果竟要659元。（資料照）

    一名香港遊客控訴，上個月底在西門町買2包水果竟要659元。（資料照）

    2024/09/06 22:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北西門町上月底被爆出，有香港遊客到武昌街2段的一家水果攤，買了芒果與芭樂各一包，沒想到竟要659元天價，引起大批網友憤怒。對此，台北市消保官回應，將加強無預警抽稽查，並向攤商宣導落實明確標示份量及價錢。

    一名香港遊客控訴，上個月底在西門町武昌街2段一家水果攤買水果，店家標示每100公克50元，並選了一包紅心芭樂與芒果，沒想到付錢時竟要價659元。他指出自己有被價錢嚇到，但基於攤商都將水果切好了，只好無奈地付錢帶回旅館吃，之後問了台灣的友人，才知道自己被坑了。

    對此，台北市主任消保官楊麗萍表示，已橫向通報主管機關北市產發局，以加強無預警抽稽查，並向攤商宣導落實明確標示份量及價錢，例如若以杯裝販售應明確標示「1杯多少價格」，並在現場放置樣品杯，以利消費者可明確看到大小份量及價格。

    楊麗萍指出，依《台北市消費者保護自治條例》規定，企業經營者對其提供之商品和服務，應提供消費者充分與正確資訊，「不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」若經通知限期改善，而未改善者，將處2萬元至10萬元以下罰鍰，以維護消費者權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播