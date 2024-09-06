台北西門町2包水果659元！港客氣炸 消保官不忍了

一名香港遊客控訴，上個月底在西門町買2包水果竟要659元。（資料照）

2024/09/06 22:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北西門町上月底被爆出，有香港遊客到武昌街2段的一家水果攤，買了芒果與芭樂各一包，沒想到竟要659元天價，引起大批網友憤怒。對此，台北市消保官回應，將加強無預警抽稽查，並向攤商宣導落實明確標示份量及價錢。

一名香港遊客控訴，上個月底在西門町武昌街2段一家水果攤買水果，店家標示每100公克50元，並選了一包紅心芭樂與芒果，沒想到付錢時竟要價659元。他指出自己有被價錢嚇到，但基於攤商都將水果切好了，只好無奈地付錢帶回旅館吃，之後問了台灣的友人，才知道自己被坑了。

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對此，台北市主任消保官楊麗萍表示，已橫向通報主管機關北市產發局，以加強無預警抽稽查，並向攤商宣導落實明確標示份量及價錢，例如若以杯裝販售應明確標示「1杯多少價格」，並在現場放置樣品杯，以利消費者可明確看到大小份量及價格。

楊麗萍指出，依《台北市消費者保護自治條例》規定，企業經營者對其提供之商品和服務，應提供消費者充分與正確資訊，「不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」若經通知限期改善，而未改善者，將處2萬元至10萬元以下罰鍰，以維護消費者權益。

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