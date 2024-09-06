工程師陳照委返鄉種洋香瓜 1顆800元供不應求

化學工程師陳照委（右）以晨照溫室農場種出頂級洋香瓜，彰化縣長王惠美（左）今天頒獎鼓勵。 （記者湯世名攝）

2024/09/06 16:17

〔記者湯世名／彰化報導〕化學工程師陳照委6年前返鄉，在彰化縣「斜槓」種洋香瓜，發揮科學家的精神，並參與栽種、行銷、包裝等，終於種出甜度高達15、16度的洋香瓜，1顆最高可賣到800元天價，仍供不應求。

彰化縣長王惠美今天（6日）前往福興鄉「晨照溫室農場」頒獎鼓勵，給予青農陳照委築夢創業的成果，並予以肯定及鼓勵。

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陳照委說，他以溫室技術栽種洋香瓜，配合智慧化農業，採一株一果直立式栽培，瓜果受到的日照溫度平均、果皮紋路漂亮，洋香瓜只栽種一顆果實的話，全部養分都集中在那一顆洋香瓜，感謝縣府提供青農這麼好的計畫，讓青年、青農返鄉創業，不僅提供計畫、資源及補助課程，包括行銷課程、包裝課程等，讓青年們從中學習，尋找自己想要創業圓夢的目標。

王惠美示，陳照委原本是化學工程師，做了3年返鄉彰化；一開始不知道如何下手，直到參與縣府相關課程，且發揮科學家的精神認真研究，至今做得非常成功；透過他的用心及科技配合，種植的洋香瓜甜度高達15、16度，價格不菲。

她說，縣府會持續做青年朋友最大的靠山，讓更多青年朋友留鄉、返鄉創業；青年創業30萬元補助金，目前已協助124位青年獲得補助，補助金額超過3千萬元，歡迎青年朋友多加利用。

化學工程師陳照委6年前返鄉彰化創業，以晨照溫室農場種出頂級洋香瓜，1顆要價800元。 （記者湯世名攝）

化學工程師陳照委（右）以晨照溫室農場種出頂級洋香瓜，甜度高達15、16度，縣長王惠美（左）今天前往鼓勵。（記者湯世名攝）

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