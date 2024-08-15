衛福部食藥署預告禁用「陶斯松」 修正21種農藥殘留標準

衛福部食藥署預告修正多項農作物農藥殘留容許值，將陶斯松（見圖）、大克蟎列為禁用農藥，同時擴大21種農藥在135種作物中的適用範圍。（資料照）

2024/08/15 16:19

〔記者邱芷柔／台北報導〕繼農業部、環境部禁用殺蟲農藥「陶斯松」後，衛福部食品藥物管理署今天（15日）預告修正多項農作物的農藥殘留容許值，除了將陶斯松、大克蟎列為禁用農藥，同時擴大21種農藥在135種作物中的適用範圍，例如新增布芬淨、可尼丁和賜派滅等農藥在可可豆中的殘留容許量，以取代過去主要依賴陶斯松來防治病蟲害。

食藥署副署長林金富說明，今天預告修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，內容包括增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物的殘留容許量，刪除益發靈農藥的14項殘留容許量，此外增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量農藥，並將「大克蟎」及「陶斯松」列為公告禁用農藥，今起預告60天。

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林金富補充，農藥推陳出新，法規也要跟上腳步，考量有新藥可取代老藥，並讓政策同步，這次刪除益發靈的14項殘留容許量，未來不得用於小黃瓜、小漿果類、柿、洋蔥、胡瓜、桃、馬鈴薯、梨、甜椒、番茄、蘋果及其他蔬果類、穀類、和茶類作物的使用；另如「大克蟎」也因有新藥取代，2018年8月1日起已禁止製造、輸入、銷售及使用，此次也列入公告禁用農藥。

「陶斯松」是我國農業常用的殺蟲劑，但長期暴露恐影響嬰幼兒腦部發育。林金富指出，美國和歐盟等國際間已陸續禁止使用，我國農業部、環境部也於今年4月起全面禁止農民使用，爲讓相關業者有時間因應法規變動，食藥署參酌農產品的儲架期後，今將陶斯松列為禁用農藥。

對於增修訂21種農藥的殘留容許量，林金富說，例如「亞醌蟎」未來將可用於青蔥、韭菜、蕗蕎和蒜等作物，訂有殘留容許量標準，此外「布芬淨、可尼丁和賜派滅」等農藥取代陶斯松用於可可豆的病蟲害防治，因此增訂殘留容許量標準。

食藥署強調，將持續監測市售農產品的農藥殘留情況，若發現違反農藥殘留容許量標準者，依違反食品安全衛生管理法，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，並由地方政府衛生局聯合農業機關追查供應來源及殘留原因，依法處辦，保障民眾的食品安全。

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