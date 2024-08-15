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    南市農機行大火一家五口死亡僅女兒倖存 南市教育局：全力陪伴孩子度過難關

    南市六甲區日前發生民宅火警憾事，造成2名學生不幸罹難。教育局與學校師生深感不捨，目前以全力輔導倖存學生列為第一優先要務，除發給急難慰問金外，學生輔導諮商中心也與學校完成輔導計畫，將全力陪伴該生度過難關並提供所需協助。（資料照）

    南市六甲區日前發生民宅火警憾事，造成2名學生不幸罹難。教育局與學校師生深感不捨，目前以全力輔導倖存學生列為第一優先要務，除發給急難慰問金外，學生輔導諮商中心也與學校完成輔導計畫，將全力陪伴該生度過難關並提供所需協助。（資料照）

    2024/08/15 16:18

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市六甲區日前發生民宅火警憾事，造成2名學生不幸罹難。教育局與學校師生深感不捨，目前以全力輔導倖存學生列為第一優先要務，除發給急難慰問金外，學生輔導諮商中心也與學校完成輔導計畫，將全力陪伴該生度過難關並提供所需協助。

    南市教育局表示，13日案發當天已指示學校立即召開緊急事件應變會議，全面盤整案生應急照顧事宜，包括協助取得各項急難救助、安排心理諮商與輔導之專業服務，並持續提供案生情感支持，與其家屬保持聯繫。

    教育局表示，學生輔導諮商中心已緊急開案協助，規劃由心理師及社工師共案，密切關注案生情緒與心理反應，並提供學校諮詢管道即時協助，也協助案家盤點及連結所需資源，輔諮中心另與學校開會研議校園悲傷輔導處遇措施，提供同儕心理輔導，後續也會視需求入校協助。

    另外，針對外界關心倖存學生，市長黃偉哲已指示社會局開設專戶代收捐款，後續善款將會由社會局與銀行簽訂信託管理，以確保其未來就學與生活照顧無虞，讓善款能合理運用。專戶名稱：臺南市政府社會局代收款專戶；帳號：009-045-094-215；銀行別：臺灣銀行臺南分行（0040093）；捐款請備註指定用途：0813六甲區火災遺屬。

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