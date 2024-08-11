宣傳傳統媽祖文化，通霄啟明國小受邀至南捷克ZLin文化季。圖為學生練習時畫面。（記者蔡政珉攝）

2024/08/11 17:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮啟明國小位於白沙屯地區，距離知名的全國信仰中心拱天宮不遠，大部分學生自幼深受媽祖信仰文化薰陶。啟明國小今年也受邀參加南捷克ZLin文化季，共有31名學生將出國表演傳統鼓陣並分享台灣媽祖信仰與客家文化。

啟明國小校長趙文德表示，啟明國小學生包括閩南、客家籍，由於學校位於白沙屯媽祖文化區，學生對於媽祖婆皆抱有熱忱信仰，為了禿廣媽祖婆文化，學校也成傳統民俗中的節令鼓陣，讓學生成為打鼓與敲鑼好手。

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趙文德提及，由於傳統節令鼓傳承主要集中於台灣中南部縣市，學校當時成立鼓陣時也特地邀請在地已高齡7、80歲的耆老到校指導、教學，經過近幾年參加國內競賽獲獎後，學生更擁有自信出國交流。

啟明國小預計以「劇場」方式演出，並結合陶笛、節令鼓、跳鼓陣等，呈現台灣的媽祖信仰，希望透過生動的表演方式，將台灣的廟會文化呈現於國際舞台。

另外，啟明國小也肩背發揚客家文化重任，學校也準備表演客家舞龍，呈現啟明國小學生的不同文化背景，讓客家龍隊能在國際舞台上展現獨具一格的特色。

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