下雨也要玩水聽音樂 屏東高樹親水公園「嶼山舞」今天還有活動

嶼山舞玩野音樂祭首日雖然有雨，仍吸引人潮。（取自高樹鄉長梁正翰臉書）

2024/08/11 12:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉公所本月再度開放受到親子歡迎的新豐親水公園，在此舉辦「嶼山舞玩野音樂祭」，讓民眾一邊玩水一邊聽音樂，雖然下雨還是吸引不少人潮，今天（11日）還有一天活動， 下午2點到晚間6點登場。

屏東縣高樹鄉公所在8月10日下午2點到晚間8點、11日下午2點到晚間6點，於新豐親水公園舉辦「嶼山舞玩野音樂祭」；高樹鄉長梁正翰透過社群平台形容首日活動指出「越晚越嗨！」，雖然屏東下著雨，但是高樹親水公園就是有著這樣的魅力，越晚人越來越多，現場還看到在地商家製做的限定高樹毛巾，很有特色。

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高樹鄉新豐村的河堤在八八風災時遭到大水沖毀，在河堤重新建置後，高樹鄉公所打造新豐親水公園，有近43個籃球場大小的戲水池，是超大型免費玩水景點，建置戲水區、各種童趣造型花灑、草坪、觀景台、景觀廊道，另有遮陽棚、淋浴更衣間等設備，成為親子夢幻戲水天堂，配合大型活動已經多次開放，十分受到民眾歡迎。

「嶼山舞玩野音樂祭」讓民眾一邊玩水，一邊欣賞舞台上的音樂演出，喜歡美食的朋友也超過50攤的市集可逛，今天（11日）還有一天活動，主辦單位歡迎民眾把握機會前往一遊。

嶼山舞玩野音樂祭讓民眾一邊玩水一邊聽音樂。（取自高樹鄉長梁正翰臉書）

「嶼山舞」演出節目時間表。（高樹鄉公所提供）

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