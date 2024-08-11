中市北屯舊社停車場成打卡熱點 網讚「一個無法模仿的畫作」

因應舊社公園植栽特色，特別設計一座天井，只要民眾抬頭，可看到變化天空的景緻（市府提供）

2024/08/11 10:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的舊社停車場藏身舊社公園，因為停車場有處景色能隨天空變化的圓形天井，從天井抬頭一望藍天白雲映照一棵綠樹，如同一幅天然畫作，竟意外成為網友打卡熱門點，還被網友稱為「一個無法模仿的畫作」。

位在中市北屯舊社停車場原本只有平面停車場，但隨著北屯人口日益增多，加上捷運綠線松竹站與台鐵松竹車站旅客停車需求，原本平面停車場已不敷使用，市府交通局原地興建舊社地下停車場，總經費逾2.2億元，其中地方經費近1.6億元、中央補助6307萬元，將原先僅70席車位的平面停車場，重新建造為地下停車場，規劃汽車停車位250席及機車停車位115席。

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因交通局在興建地下停車場時，同時進行景觀的設計，在停車場的一處設計出圓形的天井，中間矗立一顆樹的設計，竟意外爆紅，因為民眾只要在天井下向抬頭看，會隨著氣候的變化，看到不同天空的景緻，被網友稱為「一個無法模仿的畫作」。

交通局長葉昭甫表示，舊社公園地下停車場，是將原為平面停車場，改建成地下二層及地上一層的停車場，除了完成工法考驗，不破壞公園地面景觀並與停車場軟硬體相融合，實施兼顧日照與遮蔭的休憩空間的「引光計畫」。

葉昭甫表示，舊社公園約4公頃，行經的中捷車廂被稱為「像在樹海上行走的捷運」，特別將建物與戶外空間無縫接軌，開出一座天井，巧妙帶進陽光與綠意，艷陽天來捕捉藍天當畫布，白雲配色的鏡頭，陰天時則呈現水墨畫意境。

經營「潔西愛食記」的網紅，在舊社公園地下停車場啟用後捷足先登來拍照，在自然採光的天井下拍下身影，稱讚「停車場很好拍，整座公園就是我的攝影棚」。

「潔西愛食記」的網紅，到台中市舊社公園地下停車場拍美照（市府提供）

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