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基隆南榮路天橋今晚拆除 議長童子瑋：將出現以人為本新道路

基隆南榮路天橋今晚拆除，議長童子瑋（穿西裝）前往視察，了解交通管制措施。（記者俞肇福攝）

基隆南榮路天橋今晚拆除，議長童子瑋（穿西裝）前往視察，了解交通管制措施。（記者俞肇福攝）

2024/08/09 21:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會議長童子瑋向中央及市府爭取近3700萬元，增設仁愛區南榮路393巷到南新街人行道；其中，南榮國小前的天橋因影響步行空間，今晚（9日）10時拆除，周邊將實施交通管制，請附近住戶與用路人配合警方引導。

童子瑋表示，南榮路人行環境改善計畫共分3階段，工程完工後，除了居住環境明顯改善外，也會有一條以人為本的嶄新道路。

「南榮路周邊人行環境改善工程」共分3階段，範圍從自愛三路口起到八堵隧道止，全長1870公尺，整體工程包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。

該改善工程第1階段施工重點，就是要拆除南榮國小前的天橋，拆除考量因素是天橋的基座嚴重影響步行空間，也容易成為人車通行視線死角。

童子瑋表示，早期南榮路是往返台北基隆的重要道路，道路設計是以車為主，自己從擔任議員時開始，就與當地育仁里里長藍正信爭取改善南榮路人行道，就是希望讓人行空間明顯不足的南榮路，變成民眾平安回家的道路，讓行人感受到的是舒適與愉悅。

童子瑋表示，「南榮路周邊人行環境改善工程」第1階段完工後，第2階段會往八堵的方向施作，最後階段是往市中心，第2階段內政部已經核定計畫，未來南榮路的人行空間建設完畢後，居民就可以有安全回家的道路。

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