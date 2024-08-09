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賀麟洋奪金、陳念琴摘銅！台南彩券行8/10、8/11免費送700份雞排

祥瓏台彩彩券行將於8月10日、11日下午4點起各發送350份雞排。右為彩券行的謝姓美女店長。（記者王俊忠攝）

祥瓏台彩彩券行將於8月10日、11日下午4點起各發送350份雞排。右為彩券行的謝姓美女店長。（記者王俊忠攝）

2024/08/09 19:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區武聖路1家彩券行的女店長是羽球好手戴資穎的粉絲，此次巴黎奧運，戴資穎未能奪牌，女店長雖覺有點可惜，但仍難掩她力挺台灣運動健兒的熱情。為支持羽球雙打麟洋配奪冠、抗癌女子拳擊手陳念琴摘銅，店方將於8月10日、11日兩天下午4點起各發送350份雞排，且從這兩天下午3點半起開始發號碼牌。

謝姓女店長並說，另1位台灣女拳王林郁婷，將於8月11日（週日）晚間爭奪金牌戰，如林郁婷能奪金，彩券行將另再發送500份雞排。這兩部分共有1200份雞排，費用將達9萬到10萬元之譜，等於耗掉她約4、5個月的薪水，但為集氣支持我國運動健兒揚威國際，覺得這點付出很值得。

這家位於台南市北區武聖路146號的祥瓏台彩運彩彩券行，已決定為慶祝麟洋配奪金牌，在店家臉書公布將送出500份雞排；而對陳念琴摘銅牌，也要送出200份雞排，這階段一共是700份，將於10日與11日兩天下午4點發送。

彩券行表示，恰巧10日是七夕情人節，當天下午3點半在店方開始發號碼牌，4點起發送雞排，第1天350份送完為止；第2天是在11日下午同樣是3點半發號碼牌、4點起發送雞排，也是350份送完為止。

台南市北區武聖路上的祥瓏台彩彩券行，於臉書宣布將於8月10日與11日下午共送出700份雞排，慶祝台灣奧運健兒奪牌。（圖：取自祥瓏彩券行臉書）

台南市北區武聖路上的祥瓏台彩彩券行，於臉書宣布將於8月10日與11日下午共送出700份雞排，慶祝台灣奧運健兒奪牌。（圖：取自祥瓏彩券行臉書）

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