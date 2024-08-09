嘉市僑平國小青銀共學夏令營 7旬爺奶重返青春

嘉義市橘世代生涯發展中心舉辦青銀共學夏令營，讓中高齡長者與學童、青年跨世代交流。（記者王善嬿攝）

2024/08/09 16:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府委託弘道老人福利基金會辦理嘉義市橘世代生涯發展中心，今年與嘉義市僑平國小合作，舉辦青銀共學夏令營，招募21名年齡自18歲到72歲學員參與，由青年學員為七旬爺奶設計藝術美學、強身健體等夏令營課程，今天上午中高齡學員穿著國小制服領取畢業證書，宛如回到學生時代，重返青春。

72歲侯月梅與73歲戴明熙夫妻檔，退休多年，侯月梅曾參加不老生涯規劃師培訓，想起先生很懷念童年生活，與先生報名參加夏令營，與僑平國小學童製作花藝作品，聽到孩童童言童語，十分開心。

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高中生學員江宜蓁說，因就讀偏人文關懷的社會類組，還在思考未來大學就讀科系，透過此次營隊不只與同年齡朋友討論切磋，與生命經驗豐富的長輩跨世代交流，讓她進一步開發自己的潛能與興趣。

弘道老人福利基金會嘉義服務處長張儀芬表示，因應超高齡社會來臨，橘世代生涯發展中心推動青銀共融方案，讓長輩的生活經驗與智慧，與年輕人科技能力和多媒材應用能力結合，互相了解在不同時代、社會環境所形成的不同思維方式和價值觀。

張儀芬說，8月2日至4日透過青年培訓工作坊，由心家藝心理諮商中心心理師陳雅婷帶領青年學員，為銀世代學員設計營隊課程，並逐步成為營隊帶領老師，8月5日至今天銀世代夏令營登場，讓中高齡學員在與僑平國小學童老幼花盆彩繪、青銀共廚等課程中，老、青、幼跨世代交流與對話，促進跨世代間感情，也留下美好的回憶。

72歲侯月梅（右）與73歲戴明熙夫妻檔參加夏令營，重溫學生時代。（記者王善嬿攝）

青銀共學夏令營8月5日至9日在僑平國小舉行，讓銀世代學員重返青春。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府「橘世代涯發展中心」青銀共學營8月9日辦理畢業典禮，市府社會處派員出席，為結訓同學獻上畢業祝福。（嘉義市政府提供）

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