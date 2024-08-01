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新北稅捐處網頁遊戲 達成條件即可抽 超商賣場禮券

新北市府稅捐稽徵處於8月1日至10月1日舉辦網頁闖關遊戲「暗光鳥任務之旅」，完成對應的關卡即可獲得冒險獎抽獎券。（翻攝活動官網）

新北市府稅捐稽徵處於8月1日至10月1日舉辦網頁闖關遊戲「暗光鳥任務之旅」，完成對應的關卡即可獲得冒險獎抽獎券。（翻攝活動官網）

2024/08/01 12:04

〔記者黃子暘／新北報導〕繳稅是國民義務，租稅知識相當重要，新北市府稅捐稽徵處於8月1日至10月1日舉辦網頁闖關遊戲「暗光鳥任務之旅」，活動共有9個關卡，只要完成對應的關卡即可獲得冒險獎抽獎券，可享有4次抽獎機會，獎項包含7-Eleven數位禮券、家樂福禮券。

稅捐處指出，活動以RPG冒險故事為主軸，共有5個主關卡及4個待解鎖的分支關卡，每個關卡都有不同的情境及租稅知識，完成對應關卡即可獲得冒險獎抽獎券；此外，遊戲提供幸運輪盤試手氣，捐贈雲端發票回答租稅問題後立即開獎，活動結束後還可憑活動期間捐贈張數、累積積分或分享及推薦好友等方式再度參加抽獎。

稅捐處表示，獎項「幸運輪盤」只要捐贈2張雲端發票，就可抽7-Eleven數位禮券50元），「冒險獎」需要玩家完成對應關卡抽獎，共4波抽7-Eleven電子禮券100元；「捐贈獎」捐贈雲端發票進入前3名，可獲得家樂福禮券5000元、3000元、2000元，另外捐贈達30張者抽7-Eleven電子禮券600元、達20張抽7-Eleven電子禮券400元；「積分獎」積分達6000分可抽7-Eleven電子禮券100元；「分享及推薦獎」推薦數達3人可抽7-Eleven電子禮券100元。

稅捐處說，活動總計有553項獎品，詳情請上活動網站（https://ntpc-argame.com/）或稅捐處官網（https://www.tax.ntpc.gov.tw/）、「稅不著-呼叫暗光鳥」粉專查詢。

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