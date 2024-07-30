新北培力少年創意手繪 體驗暫時性「刺青」

學員可以先在紙上練習作畫。（圖由新北市少年培力園提供）

2024/07/30 13:31

〔記者董冠怡／新北報導〕刺青在現代社會已成流行，原因百百種，例如為了感情、自保不被欺負或融入特定群體，但外顯圖騰仍不免招來好奇眼光、貼標籤，甚至可能影響到求職及就業而後悔。新北市少年培力園近日舉行刺青議題講座，13名青少年透過來自印度的「Henna手繪」，以暫時性人體彩繪取代刺青，學員小雪（化名，下同）說，一直很想嘗試，而且可以更換不同圖案，提供其他選擇。

學員們拿到專門畫在皮膚上的彩繪筆後，可以先在紙上練習，像是其中一名少年自述狀態不好手會抖，於是決定回家再嘗試畫在身上，但也有人將天馬行空的創意，直接往手、大腿部位畫，半小時候卸下即為成品。

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學員小承表示，從沒想過可以創作屬於自己的「刺青」圖案，想要多多練習手繪技巧；小雪指出，老師說Henna在印度文化是一種祝福，如果可以持續精進，也許有一天我也可以給予別人祝福。

新北市少年培力園主任莊宛蒨、社工王庠茗表示，活動由市府社會局委託更生少年關懷協會辦理的培力園及民間單位合作，展示多個不同案例，講述每個刺青的故事，希望青少年可以藉此了解刺青的優缺點，多想一會兒、多思考一下，以及藉由Henna手繪體驗，讓少年得以預視身體印上圖案時的模樣，重新審視自己對於刺青與否的決定，避免一時衝動，同時鼓勵孩子們建立正向的自我形象，展現個人特質也找到團體歸屬。

也有學員直接畫在手上。（圖由新北市少年培力園提供）

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