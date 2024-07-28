新北飼主申請數位認證卡享多重優惠 9月底前加入可抽獎

新北動保處表示，取得飼養寵物認證數位卡，可享有家犬貓絕育補助。（新北動保處提供）

2024/07/28 11:33

〔記者董冠怡／新北報導〕農業部寵物登記管理資訊網統計，設籍新北市飼主有登記犬貓共32萬餘隻，寵物資訊也朝數位化發展，現供「飼養寵物認證數位卡」。新北市動物保護防疫處長楊淑方說，至動保處網站觀看影片及填寫生命教育問卷，下載「我的新北市」APP，取得會員帳號實名認證即可，出示畫面至動保處及各動物之家享有每年施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記免費等優惠，至今累計689人申請。

自2016年起，動保處推行飼養寵物生命教育課程，約有1萬5千餘人已取得飼養寵物認證實體卡。除了至動保處或各動物之家現場領取，楊淑方表示，在家上課完成時數並下載APP也行，卡友優惠如至動保處及各動物之家享有每年施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記皆免費；犬貓往生屍體免費火化處理及樹葬；家犬貓絕育補助（公的每隻600元、母的1200元）。

請繼續往下閱讀...

楊淑方指出，已有實體卡者仍可申請、轉換數位卡，即日起至9月30日前加入「我的新北市寵物卡」，將能參加抽獎。另外，數位卡未來會與農業部寵物登記管理資訊網合作，輸入飼主身分證字號及出生年月日，就能在APP查詢寵物名、性別、品種、絕育狀態、登記日期、原始登記站、狂犬病疫苗注射日期、狂全病疫苗牌號各項登記資料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法