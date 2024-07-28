罹癌單親老父難工作！3名幼子女待撫養 圓融行善團捐21萬紓困

圓融行善團團長許誥（後排左起）監察人吳叁寶、陳鴻圖、許萬金等 和蘆洲社福中心主任陳家崋（前排左1）等 一起將善款交給黃父。（新北市社會局提供）

2024/07/28 11:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕家住新北市八里區的黃姓市民今年高齡75歲，他罹患肺癌合併骨轉移，需定期接受放射治療，已無法繼續工作，黃父還得撫養目前3名就讀小學的子女，經濟壓力大。蘆洲區社會福利中心媒合圓融行善團，募集21萬元的善款送至黃父家中，及時救援貧病交加困境。

蘆洲社福中心主任陳家崋表示，黃父第2段婚姻育有3名子女，太太因案服刑，目前孩子就讀國小低年級，長女因語言發展遲緩領有身障證明，學校安排特教資源介入輔導，次子由社會局安排寄養家庭幫忙照顧。

請繼續往下閱讀...

陳家崋說，黃父原在台北港擔任保全，但罹癌後已無法工作，目前列為中低收入戶，每月領有弱勢兒少生活補助4394元，但住在社會住宅的黃父，每月仍須繳交房租1萬1450元，生活支出難以負擔，蘆洲社福中心雖有媒合五股靈糧堂、中宣社會福利協會、當地補習班等，每月給予小額救助，仍難以解決困境。

圓融行善團團長許誥表示，經社會局轉介，行善團以1人1千元接龍方式發起紓困，半天內獲得210人的迴響，透過社會局督導許紋諪和行善團監察人吳叁寶、許萬金、陳鴻圖等人陪同下，將21萬元善款交給黃父。

蘆洲社福中心主責社工許雅婷表示，由於黃父人須定期回診治療，善款將以每月支應固定額度，供黃家生活開支，同時每月探訪時，還會攜帶營養品等生活物資，減低黃家經濟負擔。

黃父面臨貧病交加困境，善心人士紓困緩解難題，黃父看著每位捐助者的名單 表示無限的感恩。（新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法