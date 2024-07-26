新北石門區草里漁港8月嗨起來 推釣魚、釣小卷體驗活動

新北市漁業及漁港事業管理處於8月3日在石門區草里漁港舉辦「新北大咬樂 夏日嗨漁港」活動，與海洋委員會海洋保育署共同推廣友善釣魚政策及釣魚文化。（圖由新北市漁業處提供）

2024/07/26 13:02

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市漁業及漁港事業管理處於8月3日在石門區草里漁港舉辦「新北大咬樂 夏日嗨漁港」活動，與海洋委員會海洋保育署共同推廣友善釣魚政策及釣魚文化，活動將於8月3、4日在石門區草里漁港辦理釣魚體驗活動，各梯次7月27日起開放線上報名100名，現場報名50名；另外8月16、17、23、24、25於瑞芳區深澳漁港辦理夜釣小卷體驗活動，各梯次8月5日起開放線上報名40名。

漁業處指出，8月3日草里漁港開幕式活動，現場除免費釣魚體驗外，還有歌手、親子表演團體演出，活動也規劃BBQ美食及金山區漁會營運的「金點草里驛棧」供民眾品嚐北海岸特色美食「石花凍」；活動現場完成指定任務，可以獲得抽獎券，當日就會抽出任天堂遊戲機「Switch」及全聯1000元禮卷等好禮的得主。

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此外，漁業處表示，8月3、4日傍晚安排「蹦火仔」漁法展演，現場將有專人解說，待民眾認識獨特傳統漁業文化，活動期間，漁業處也以「水豚君岩（前身為象鼻岩）」做為主題，於深澳漁港內裝置超萌「水豚君」供民眾拍照打卡。

漁業處說，夏天是北海岸的旅遊旺季，市府透過「嗨漁港」營造各漁港特色，期望讓民眾走入漁港、親近海洋，更多活動及報名資訊可臉書搜尋「新北漁樂快爆」及「新北大咬樂 夏日嗨漁港」活動官網；釣魚、釣小卷相關活動資訊可至活動官網查詢。

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