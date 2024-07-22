全國技能賽 中彰投分署機器人系統整合包辦金、銀、銅牌

全國技能競賽，中彰投分署獲得12金、14銀、13銅、20項優勝的好成績。（圖由中彰投分署提供）

2024/07/22 16:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第54屆全國技能競賽21日圓滿閉幕，來自全國超過1千位好手同場競技，勞動部勞動力發展署中彰投分署角逐29項職類，共獲得12金、14銀、13銅、20項優勝的好成績，其中在結合數位科技技術的機器人系統整合、工業4.0等技能項目中技冠群倫包辦金、銀、銅牌。

此外，近兩年才列為比賽項目的數位建設BIM職類，是營造業導入AI及淨零雙軸轉型的關鍵技術，中彰投分署在此項奪下金牌及銅牌。

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中彰投分署在機器人系統整合職類，由選手劉邦曆及張祐誠奪下金牌，其中，劉邦曆從高一開始參加技能競賽，從機器人、綜合機械、工業機械職類，一直與金牌失之交臂，今年初他決心最後再戰一次，轉戰機器人系統整合職類，與學弟祐誠2人分工，由他負責撰寫程式，祐誠負責機器手臂組裝。

劉邦曆表示，過去參賽職類項目所需技術層面廣泛，對他今年參賽的臨場應變很有幫助，終於如願拿下金牌。奪牌後他感動的說想把這份榮耀獻給從國中開始獨自辛苦撫養他長大的媽媽，也感謝中彰投分署為他們量身打造培訓計畫，接著也將繼續努力挑戰國手資格，期待能站上世界技能舞台，為國爭光。

此外，中彰投分署也在工業機械、CNC銑床、CAD機械設計製圖、汽車噴漆、造園景觀、外觀模型製作、鑄造等職類奪得金牌。

其中賽前備受矚目的汽車噴漆職類余佩蓁、佩芸雙胞胎姐妹互相加油打氣，不負眾望在汽車噴漆職類中包辦金銀牌，成為比賽另一亮點。

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