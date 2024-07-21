點外送素雞排台中送到屏東 網傻眼：送到都冷掉了吧！

一名外送員接到一張從台中大慶夜市要送到屏東縣的純素雞排單，因距離長達223.8公里，網友看到直呼「神單」。（圖擷取自「外送員的奇聞軼事」）

2024/07/21 15:48

〔記者陳建志／台中報導〕外送員經常碰到各式各樣的客人和新鮮事，一位外送員今天就在臉書社團「外送員的奇聞軼事」貼文表示「第一次看到金額很開心，再看地址，傻眼」，原來是有民眾點了台中南區大慶夜市的純素雞排，卻要送到屏東縣，距離長達223.8公里，預計時間更要4小時55分，貼文一出引發熱議，網友說「神單」、「衝了啦」、「送餐兼環島的概念」，並好奇版主最後有接單嗎？版主回覆「我當然沒有送」。

這位外送員今天在臉書社團「外送員的奇聞軼事」貼文表示，「第一次看到金額很開心，再看地址，傻眼」、「大家都先看什麼呢？」原來是一張911元的單，不過點了台中南區大慶夜市的純素雞排，卻要送到屏東縣，距離長達223.8公里，預計時間更要4小時55分。

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網友看到紛紛留言「神單啊！」、「衝了啦」、「總是別人的單比較好玩」、「願意送的佩服，這種可能要開車，而且要破3000」、「雞排，送到也冷掉怎麼吃」、「900多塊油錢都不夠」、「也太沒誠意至少要多一個0」、「時薪剛好給你183！但回程又要除以二！時薪變不到100！傻了才接」、「跑外送這麼久了，就你這個最扯」、「光油錢就不划算了吧」、「敢下這種單的客人也挺有種的」、「搭火車屏東一日遊～順便看風景好像不錯」、「等到天荒地老，消夜變早餐」。

有網友並猜測，「很大機率是去某處玩然後定位忘了改回來」、「老闆在台中＆屏東都有擺夜市，但地址沒有改回來吧？」，所以才會出現這樣的外送單。並好奇版主最後有接單嗎？版主回覆「我當然沒有送，但不知道其它人有沒有」，並說「我在送餐時還遇到有人跟我接到同樣的單，只是對方是雷達單」。

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