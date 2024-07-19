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新北淡海輕軌將提升車速 11月有望單程縮短51秒

議員鄭宇恩盼捷運局加快淡海輕軌硬體改善進度。（議員鄭宇恩提供）

議員鄭宇恩盼捷運局加快淡海輕軌硬體改善進度。（議員鄭宇恩提供）

2024/07/19 16:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡海輕軌因行駛速度緩慢、開門按鈕觸控不良，乘車頗有怨言。議員鄭宇恩建議，捷運局應提升車速並改善候車環境、換新觸控不良的開門按鈕；捷運公司回應，已完成號誌硬體功能確認，進行道岔鎖固裝置設計作業，預計11月底前完成，估單程約可減少51秒。

新北市淡水區的淡海輕軌2018年年底通車迄今已逾5年，鄭宇恩指出，淡海輕軌淡金北新站（V05）至新市一路站（V06）站間，過去因選用手動轉轍器的緣故，列車行駛速限於道岔區間100公尺內為時速10公里，以至於每當討論到輕軌，大家的直覺反應就是慢、間距長。這對於吸引民眾使用大眾運輸，取代私人交通工具是相當不利。

鄭宇恩表示，單程耗費時間減少可提升運轉效能，可一併考量增加班距；但也要提醒捷運局，高架段提速之後，平面段如何在兼顧道路安全的情況下來做提速，將是下一階段的課題。除了加速硬體改善速度外，也盼新北市政府好好督促捷運公司妥善營運，善待員工、補足人力，以提供乘客更好的乘車體驗。

捷運公司回應，提速事宜，現正由捷運局會同公司進行改善，目前已於6月29日完成號誌硬體設備功能確認，預定於9月進行道岔鎖固裝置安裝測試，並預定10月進行精進後整合測試，預計11月底前完成提速作業；而車門按鈕部分，已在2022年採購十件國外廠商車門按鈕試用，經測試及安裝確認功能正常，並於2023完成採購車門按鈕50件，以避免缺料無法及時汰換影響營運。

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