啟動「新」能量 移民署邀菊島新二代地方創生之旅

新住民小朋友在照顧咖啡，學習手沖咖啡。（圖由移民署澎湖服務站）

2024/07/18 16:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕移民署中區事務大隊澎湖縣服務站結合澎湖縣新住民家庭服務中心，今（18）日舉辦「啟動新能量－家庭教育課程暨居、停留法令宣導活動」，邀請澎湖縣慢飛天使服務協會總幹事向淑勤及成功村村長蕭文瑞擔任講師，增進新住民二代對慢飛天使的了解，同時深化對於地方創生的認識，幫助新住民家庭更加融入社區。

活動首先在「WE cafe我們的照顧咖啡館」拉開帷幕，目前照顧咖啡館由澎湖縣慢飛天使服務協會承包，主要是在鼓勵家庭照顧者給自己一杯咖啡的時間，暫時放下照顧工作及壓力，好好的休息減緩照顧負荷。向淑勤除介紹何謂慢飛天使及照顧咖啡館成立的目的，並深入講解咖啡豆的挑選與處理方法，帶領學員進行手沖咖啡體驗活動，讓大家感受咖啡製作的樂趣。

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下午活動移師至湖西鄉成功村的「豬舍咖啡」，村長蕭文瑞介紹如何將廢棄的豬舍轉型為小橋流水和控窯野炊設施的特色咖啡館，不僅改善原本惡劣的環境，還創造出嶄新的農村風貌。同時也分享豬舍咖啡的經營理念，強調社區再生與創新的重要性，走出獨特的地方創生之路，並與學員一同手作窯烤披薩，感受不一樣的農村風味。

另外，澎湖服務站推出新住民免費租借筆電或平板服務，主任邱國志表示，移民署「新住民免費電腦課程及平板借用服務」即日起開辦，只要符合新住民身分者，撥打諮詢專線0800-030-068完成預約或至服務站洽詢申請，平板電腦或筆記型電腦立即宅配到府，並享有4G吃到飽行動網路；若為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭或家中身心障礙成員的新住民朋友，還能優先借用。

豬舍咖啡提供手工披薩，讓新住民小朋友大快朵頤。（圖由移民署澎湖服務站提供）

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