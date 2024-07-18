不必大小車爭道！雲2線拓寬今通車 民眾樂喊「省20分車程」

雲2線一、二期拓寬斥資近5.5億元，今舉行通車典禮。（記者李文德攝）

2024/07/18 13:48

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉六輕工業區設廠後，帶動龐大工作機會，也增加周遭交通流量。為紓解周邊交通，縣府和台塑合作進行雲2線拓寬道路工程，第二期工程歷經近2年，今舉行通車典禮。地方民眾開心說，現在要去工業區不必繞遠路與大車爭道，且「至少省了20分鐘路程」。

雲2線二期拓寬工程2022年9月動工，將原本僅有8至9公尺寬的道路，拓寬至25公尺，劃設雙向4線快車道、兩線機慢車車道。經過近2年工程，今隆重舉行通車典禮，雲林縣長張麗善、公路局雲嘉南養護工程分局副局長黃威龍、麥寮鄉長許忠富及多位地方民代出席剪綵。

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地方民眾表示，以往前往六輕工業區上班，都要繞一大圈接到工業區正門口的工業路出入，不過車流量龐大，大小車爭道難免會造成危險，更有因此有交通堵塞風險，如今通車後，可以直接從工業區南門進入，至少省了20分鐘路程。

縣長張麗善表示，雲2線是麥寮、台西、東勢等鄉鎮民眾，通往六輕工業區上班的主要道路，通車後能夠改善擁塞及縮短路程。

縣府交工局長汪令堯表示，雲2線一、二期拓寬工程斥資近5.5億，如今通車後能達到交通分流之效，粗估能夠降低工業路3至4成車流。另台塑跨隔離水道橋梁新建工程也預計在年底完工，屆時從蚊港橋等地直接連至雲2線，可再紓解地方交通問題。

雲2線一、二期拓寬斥資近5.5億元，今舉行通車典禮。（記者李文德攝）

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