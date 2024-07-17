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牡丹水庫蓄水量創新低 民眾驚呼看到庫底「山丘」

牡丹水庫目前幾乎見底的庫底「山丘」。（記者蔡宗憲攝）

牡丹水庫目前幾乎見底的庫底「山丘」。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/17 23:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年雨量不如預期，6、7月份降雨量都不到往年百分之30，牡丹水庫因此創下水庫興建以來最低的水量116.5公尺，民眾從外觀都已經可以看到水庫內的「山丘」，經濟部水利署南區水資源分署（簡稱南水分署）已經調用林邊溪伏流水，至少還能穩定供水超過70天，但仍提醒民眾節約用水。

「從沒看過水庫乾掉！」恆春居民驚訝說，最近經過牡丹水庫，赫然發現水庫裡面的乾涸情況，上網一看水情資訊才知道沒什麼水了，難以想像萬一夏天停水會有多可怕。

根據南水分署資料，由於雨量未下在集水區，牡丹水庫蓄水量目前只有百分之15左右，滿水位142公尺，但目前僅116.5公尺，是1995年水庫興建以來最低的蓄水量，也是全台目前最「缺水」的水庫，不少行車經過牡丹水庫的民眾，都能看到水庫罕見乾涸的異常景象。

牡丹水庫供水轄區為屏東縣南區，包括東港、林邊、新園、枋寮、佳冬、枋山、琉球、恆春及滿州等鄉鎮，供水用戶約7.6萬戶。今年牡丹水庫周邊降雨情況不佳，4、5月間雨量還有往年的百分之45，6月僅去年百分之28，7月份截至目前僅平均值百分之18，1到7月降雨量直接砍半，只有平均值的百分之47，確實是罕見的枯水情況。

南水分署副分署長林玉祥指出，牡丹水庫目前有效水量約395萬噸左右，由於時值暑假期間，牡丹水庫供水轄區墾丁、小琉球遊客眾多，已經調用林邊溪的伏流水每天支援一萬噸，依牡丹水庫每天供水約5萬噸來計算，屏南17鄉鎮用水可以支應超過70天，且目前已經進入颱風季節，一次大量降雨就能解決水庫蓄水問題，但民眾應節約用水。

牡丹水庫平常的模樣。（記者蔡宗憲攝）

牡丹水庫平常的模樣。（記者蔡宗憲攝）

牡丹水庫目前蓄水量僅約15%。（南水分署提供）（記者蔡宗憲攝）

牡丹水庫目前蓄水量僅約15%。（南水分署提供）（記者蔡宗憲攝）

牡丹水庫蓄水歷年新低。（南水分署提供）

牡丹水庫蓄水歷年新低。（南水分署提供）

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