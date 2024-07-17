苗縣三灣鄉公所盼植栽美化肚兜角步道 營造新地標

圖為三灣鄉肚兜角步道旁堤防。（記者蔡政珉攝）

2024/07/17 16:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉公所考量緊鄰中港溪的三灣鄉肚兜角步道常有鄉親前往休閒、散步，可惜每到夏季雜草容易叢生，也常蔓生到一旁河堤，三灣鄉公所透過立委沈發惠國會辦公室協助邀集二河分署、水保署會勘，盼爭取二河局同意開放，三灣鄉公所可以種植鬱金香等植栽美化超過300公尺長步道；若二河局不同意則爭取於堤防對面4甲多空地栽種，盼打造三灣鄉地標。

三灣鄉公所表示，二河分署於會勘時表示，因堤防已經栽種綠色植被，較難再交由鄉公所使用。不過水保署認為，可以爭取使用堤防對面4甲多空地栽種，將再徵詢地方意見彙整。

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三灣鄉長李運光表示，苗栗縣銅鑼鄉炮仗花廊道、大湖鄉金針花廊道等，目前皆為國內知名賞花景點，因此他認為可以打造屬於三灣鄉的賞花景點，且大湖鄉金針花廊道以前同樣雜草叢生，經整理後煥然一新。

李運光說，肚兜角步道旁堤防僅有雜草沒有景觀，讓不少鄉親覺得可惜。他認為可以於步道附近合適地點栽種鬱金香或其他景觀花卉，美化整體環境，並且可以串連至附近如石母祠、櫻木花道與北埔公園等。

李運光也提及，未來若於肚兜角步道附近成功打造花卉景觀後，將再爭取附近的國有地，期盼設置河堤親水公園，持續打造新的遊憩景點並且串聯。（17:10更新）

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