國人旅日突發急病 PO文感謝駐日大阪處救命之恩

網友在踢批批貼文感謝駐日代表處大阪辦事處的救命之恩。（取自PTT）

2024/07/16 20:40

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕有位台灣民眾蕭小姐和她先生今年5月底到日本旅遊時，蕭小姐的先生突然下腹劇痛且發燒，但苦尋醫院卻遭拒收，半夜12點求助於駐日代表處大阪辦事處獲得快速協助，他們在批踢踢貼文感謝駐日代表處救命之恩，事後夫妻倆帶了禮物和卡片訪問大阪處，但承辦人員堅持不收禮，僅收了卡片，蕭小姐和她先生表示，這次訪日讓他們永生難忘，感謝駐外人員堅守岡位協助國人。

蕭小姐和她先生今年5月底到6月初去東京、京都和大阪進行2週的自助旅行，在京都的行程中，蕭小姐的先生突然出現下腹劇痛和發燒症狀，請旅飯連絡醫院，但數家醫院均以不收發燒病人為由拒絕，在求助無門之下，蕭小姐靈機一動打電話給駐日代表處大阪辦事處。

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當時已是凌晨12點多，但大阪處值班的男性職員幾乎是秒接了蕭小姐的求救電話，聽完他們的情形馬上連絡旅館安排醫院。

蕭小姐的先生在第一家醫院仍因發燒超過37度被拒收，大阪處人員並不死心，繼續幫他們連絡其他醫院。後來總算找到一家願意接受的醫院，先生到院後得知大阪處已事先知會院方，接受診查後確定是闌尾炎。

蕭小姐的先生在醫院接受止痛和抗生素點滴，到天亮時症狀改善，中間大阪處人員不斷打電話和傳訊聞關心他們的就醫狀況，並傳了幾間關西地區有中文服務的醫院資訊給他們。由於語言不通再加上日本的醫療費十分昂貴，蕭小姐的先生經過一天的休息情況好轉，決定繼續剩下的行程，回台後也順利切除了發炎的闌尾。

蕭小姐的先生在繼續的行程中，特別帶了禮物前往大阪處拜會協助他們的職員，他們形容這位職員是一位很年輕的帥哥，很親切也很有禮貌，但堅持不能收禮，只收下卡片，後來還持續與他們保持連絡，直到他們回到台灣，還叮囑他們儘快去手術。

本報今天連絡上蕭小姐和大阪處，大阪處也證實的確曾接過這件求助電話，但因每天協助國人的案件繁多，所以並沒有特別記下來。大阪處也趁機呼籲國人出國旅遊時最好能加購醫療險，由於日本的醫療費用很昂貴，若無日本的健保，必須全額支付醫療費用，有時甚至會被要求支付高於日本人1.5倍到3倍的費用，將是一大筆負擔。

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