「蕭蕭書房」回來了！ 詩人蕭水順1.2萬冊藏書捐社頭圖書館

詩人蕭蕭回饋家鄉，捐出1.2萬冊藏書給社頭圖書館，圖書館也規劃「蕭蕭書房」專區收藏。（記者陳冠備攝）

2024/07/16 20:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉立圖書館今（16日）舉辦一場別開生面捐贈會，詩人蕭蕭（本名蕭水順）將個人著作及藏書逾1萬2千冊捐贈給社頭鄉圖書館，圖書館也規劃「蕭蕭書房」專區收藏，成為創館以來單次捐贈最多書籍的人，也是第一個以捐贈者為名的閱讀專區。蕭蕭表示，讀書能讓窮人翻身，很開心將畢生藏書回饋給家鄉，讓鄉親可以閱讀，「蕭蕭書房」回來了。

詩人蕭蕭曾任明道大學講座教授，並捐贈大量藏書給學校，校方成立「蕭蕭書房」供閱覽跟保存，但明道大學於7月底退場，這些藏書走向令不少文藝界人士關注，包括國家文學館、縣圖館都表示可收藏，不過蕭蕭認為，應該捐給故鄉－社頭，便聯繫社頭鄉長蕭浚二，雙方理念一拍即合，1萬2千冊藏書因此無縫接軌，完整保留給社頭圖書館。

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社頭鄉立圖書館今日舉辦「蕭蕭書房」成立記者會，為慶祝蕭蕭書房重生，蕭蕭還帶來大禮，將過去與社頭相關的文學創作集結成冊，出版專書「八卦山下有人家」，一併捐贈、回饋給家鄉，鄉長蕭浚二代表受贈，並致贈感謝獎座予蕭蕭老師及滄洲文教基金會等人

蕭蕭表示，他出身社頭農家，小時家境並不富裕，當時就讀小學的老師劉明智，還幫他繳了3年升學班的補習費，對此一直感恩在心中，也自覺還不起這份情，只好把這份心意，回饋給社會，因此2017年捐贈近3千多冊書給朝興國小，同時成立「蕭蕭工作室」不過多以兒童圖書、新住民學習台灣料理書籍居多，而這次共捐贈1萬2千冊，大多是他是在中學、大學教學時所購買的書籍，偏向古典文學、當代文學及他研究範疇，包括文學理論、美學，中國文化古典文學等。

蕭蕭說，「讀書能讓窮人翻身」，因為知識就是力量，一直有捐書回饋家鄉念頭，後來明道大學成立「蕭蕭書房」，捐出不少藏書，沒想到計畫趕不上變化，雖然不少單位表示可收藏，但他認為，這些書都離家鄉這麼近了，就不要再流浪了，便毅然決然全部捐給社頭圖書館，最慶幸的是「蕭蕭書房」又回來了，歡迎大家來讀書。

蕭浚二表示，非常感謝蕭蕭老師將其畢生著作以及藏書贈與圖書館，公所特別成立「蕭蕭書房」專區，一樓專區有沙發，二樓可遠眺八卦山，讓讀者能以最舒適的心情閱讀。

詩人蕭蕭（左）捐贈藏書1.2萬冊給社頭圖書館，並將過去與社頭相關的文學創作集結成冊，出版專書「八卦山下有人家」一併捐贈，鄉長蕭浚二（右）代表受贈。（記者陳冠備攝）

社頭圖書館「蕭蕭書房」共規劃一、二樓兩個空間，二樓可以遠眺八卦山。（記者陳冠備攝）

詩人蕭蕭捐贈藏書1.2萬冊給社頭圖書館，回饋家鄉。（記者陳冠備攝）

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