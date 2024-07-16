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屏東萬丹鄉幸福路成驚魂路 流浪犬追車村民心驚驚

流浪犬出現在萬丹幸福路上，會追逐經過的人車。（記者葉永騫攝）

流浪犬出現在萬丹幸福路上，會追逐經過的人車。（記者葉永騫攝）

2024/07/16 16:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉灣內村幸福路近期流浪犬出沒，經常追逐騎機車或腳踏車的村民，造成不少村民摔傷、落荒而逃，幸福路變成驚魂路，由於該案屏東縣動物之家不收容，一度傳出動物收容已爆滿的說法，屏東縣農業處長鄭永裕表示，動物收容有一定要件，將會派人觀察該處的流浪犬情況，再適度處理。

萬丹鄉灣內村民表示，這群流浪犬日前才出沒在幸福路段，有時會好幾隻，其中有一隻領頭的狗，特別會追逐騎機車或腳踏車的民眾，有時還躲在函洞內，突然跳出來攻擊，讓人防不勝防，村民常常受驚嚇而摔傷。

另外，這些流浪犬還會跑到菜園、紅豆田亂挖及破壞圍籬，現在動保法又不能有過激的行為，讓農民相當的頭痛，村長陳玉意曾經通報縣府農業處協助處理，但是農業處人員設了矯正器後脫落成效不佳，希望屏東縣動物之家收容也被認為資格不符，並傳出剛開幕的屏東縣動物之家收容數已爆滿。

縣府農業處長鄭永裕表示，流浪犬的產生很多都是棄養及餵養造成，屏東縣動物之家收容的犬貓有一定的要件，不是每一隻犬貓只要通報就收容，農業處會對該處的犬隻進行觀察。並做最好的處理。

流浪犬跑到農田及菜園，破壞農作物及圍籬。（記者葉永騫攝）

流浪犬跑到農田及菜園，破壞農作物及圍籬。（記者葉永騫攝）

進入屏東縣動物之家收容有一定要件。（記者葉永騫攝）

進入屏東縣動物之家收容有一定要件。（記者葉永騫攝）

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