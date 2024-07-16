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中央金援逾1.8億優化運動環境 46年台南射擊場將拆遷至關廟

位於南區體育公園、已近半世紀歷史的台南市立射擊場，未來拆除後將移至關廟新場址。（台南市府提供）

位於南區體育公園、已近半世紀歷史的台南市立射擊場，未來拆除後將移至關廟新場址。（台南市府提供）

2024/07/16 17:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市向教育部體育署爭取優化全民運動與賽會環境計畫，獲得逾1.8億元金援補助，其中包括位於南區的台南市立射擊場已46年歷史，老舊又無執照，未來拆除後將移至關廟新場址。

補助計劃包括南市府規劃的關廟射擊場、學甲區排球館及新化區體育公園PU跑道改善等3案，獲體育署補助1.5億元；同時成功爭取南市平實排球場新設頂棚工程3千萬元，優化平實排球場，打造全天候不受天氣影響的運動環境。

南市體育局長陳良乾指出，台南市立射擊場於1978年興建，無使用執照，考量射擊場附近住宅林立，且為南市水質淨化廠預定地，為顧及周遭居民安全，規劃遷移至關廟射擊場。

學甲區排球館則將藉由全民運動中心暨綜合排球館設置，優化各級基層排球選手組訓環境，並作為增設華宗盃賽會場館。新化區體育公園PU跑道已使用逾30年，有多處磨損、破損及裂縫，這次透過中央經費改善。

市長黃偉哲表示，設施不足或使用不便皆會影響民眾從事運動的意願，進而阻礙全民與競技運動的發展。南市自2023年舉辦全國運動會後，緊接著將迎接明（2025）年全國中等學校運動會，優化各體育場館已刻不容緩，同時感謝林俊憲、林宜瑾、王定宇、賴惠員立委及多位地方民代大力支持，才得以讓公建計畫及早核定。

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