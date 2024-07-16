竹市趣野營7/20登場 結合露營、古董車展示、市集、音樂會超好玩

竹市趣野營20日登場，結合露營、古董車展示、市集、音樂會超好玩！（市府提供）

2024/07/16 14:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府20日將於新竹左岸水源草原舉辦「趣野營Chill Camping」城市野營活動，活動結合古董車展示、竹Chill市集、草地音樂會、兒童親子互動遊戲、露營生活體驗等五大主題活動，營造結合古董車復古產業及露營生活體驗的多元面向戶外親子休閒場域，歡迎大小朋友到新竹Chill一夏！

市府表示，暑假很多親子會選擇露營作為暑期活動，近年戶外休閒與城市野營的興起，引進多元露營帳棚及周邊產品相結合，促使露營產業蓬勃發展。露營產業因在戶外開闊地區，旅遊方式自由多元，因此形成一股新型態的旅遊休閒活動。此次活動也擴大結合古董車展示，將具有歷史典故兼具復古美的古董車引進活動現場，提供民眾拍照及一睹老車風采。

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產發處副處長洪明仕表示，「趣野營Chill Camping」將於20日14時至19時30分在新竹左岸水源草原登場，為了讓親子玩得盡興，活動特別結合互動表演及竹Chill市集活動，還有精采熱鬧的草地音樂會。此次也特別邀請新竹在地、清大畢業的學霸歌手申力安回到家鄉表演，並邀請知名演員周孝安、陳熙鋒一起到場體驗新竹親子友善城市的魅力。夜間還安排勁歌DJ秀最後壓軸。歡迎市民朋友把握機會參與，一起換上城市野營風裝扮，到現場感受古董車魅力，倘佯在藍天綠地露營，享受音樂美食派對！

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