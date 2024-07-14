新前墩西瓜節清涼登場 花蓮西瓜翻山越海共襄盛舉

傳說從五彩繽紛的雨傘街走過，可以帶來幸運的「好彩頭」。（圖由新前墩社區提供）

2024/07/14 12:35

〔記者吳正庭／金門報導〕金門第13屆新前墩西瓜節今天登場，不僅有動感熱鬧的歌舞表演，還有結合在地特色，傳說走過可以帶來「好彩頭」的「雨傘街」，現場有分別產自國境東、西兩地的花蓮西瓜與金門西瓜，免費提供來客大方享用。

今年為縣府主打親子嘉年華活動打頭陣的西瓜節，也是地區率先倡導「吃在地、食當季」食農教育的社區活動，每年進入籌備階段，社區附近多年、柏村、安瀾、述美國小，會在師長帶領下，前往瓜田彎腰播種，收成時再享受人人抱得西瓜歸的喜悅；今年天候不佳，斷斷續續的雨勢，讓新前墩社區及資深瓜農陳存仁、陳文宛、陳慶虎、陳宗溫、陳耀揚一直在等待指導小學童種西瓜的時機。

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雖然等到撥雲見日，合力種下黑美人、甜美人、富寶、金蘭等品種的西瓜，但天公不作美，連續兩次暴雨沖走學童的西瓜苗；所幸，雨水未沖走多年國小學童傳來對瓜農的加油打氣聲，小小貼心之舉，也暖了新前墩長輩的心。

新前墩社區發展協會理事長陳貴仁說，因為今年氣候不佳，直到重種第3次，西瓜產量都有限，因此有部分西瓜是來自台灣東部的花蓮瓜農支援，這分來自「偏鄉給偏鄉的愛心」格外珍貴，也可以讓大家體會來自台灣東部、最前線金門不同地域的西瓜口味。

他說，將提供300顆西瓜免費品嚐，活動時間是下午4點30分、5點、5點30分3場次。

陳貴仁說，這場強調農村文化體驗之旅的活動，周邊內容有西瓜節裝置藝術，由志工打造的「瓜瓞綿延、雨傘情」，「西瓜許願樹」由里長吳有祥自製許願木卡300張供民眾索取，還有「打卡送生活小用品活動」、「吃西瓜比賽」、「挖西瓜比賽」送西瓜玩具球，琳瑯滿目彩品逾1000分。

開幕晚會將於下午5點20分登場，由藝人梅賢治主持，由剛出道即以兼具可愛、火辣引人注目的藝人Demi曾蕰帆揭開火熱表演序幕，接著有A.U.G. KPOP舞團為金門韓粉小女生帶來繽紛的KPOP舞曲；另有采子、葛兆恩演唱，金沙樂齡土風舞社也以在地社團共襄盛。

主辦單位提醒，考量民眾交通不便，免費接駁車分別於下午3點在金城車站、3點30分在山外車站發車，晚間8點50分送回。

此外，每年登記即秒殺的預購土雞套餐需於下午4點至服務台領取；參加線上西瓜節網路活動者，只需到以力科技設置的「雲市集專區」攤位出示搜集到的「大紅西瓜」以及「小玉西瓜」各1顆，就可以現場兌換好禮5選1。

陳貴仁說，新前墩瓜農種植的西瓜，預計下一批採收時間為7月底、8月初，歡迎在地民眾預訂採購，愛護在地瓜農。

新前墩社區用彩色雨傘打造的裝置藝術。（圖由新前墩社區提供）

新前墩社區發展協會理事長陳貴仁（左一）表示，今年有來自花蓮「偏鄉給偏鄉的愛心」支援的西瓜。（資料照 記者吳正庭攝）

兼具可愛與火辣的藝人Demi 曾蕰帆將帶領揭開火熱的西瓜節晚會序幕。（圖由新前墩社區提供）

金門第十三屆新前墩西瓜節即將登場，主辦單位提供三百顆西瓜，免費供來客品嚐。（圖由金沙鎮公所提供）

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