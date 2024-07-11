竹北市獲補助近5000萬 規劃在東區水岸市集蓋親子館、公托中心

新竹縣竹北市的水岸市集（鐵皮圍籬處）目前已經啟動規劃設計，靜待花開中。（記者黃美珠攝）

2024/07/11 13:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市正在規劃設計中的「水岸市集（東區市場）」，市長鄭朝方今天宣布已經獲衛福部社家署補助近5000萬，將在這個竹北東區的市場大樓內設置親子館、公立托嬰中心，讓竹北東區鄉親買菜的同時也能托嬰或臨托，或者讓親子一起上市場採買後，於親子館內共度一段美好時光。

竹北水岸市集位在興隆路、自強南路西向的交岔口上，前任市長何淦銘任內就規劃要蓋市場，鄭朝方上任後有其他更多元運用的想法，遂以「水岸市集」為名向中央爭取經費等的支持。

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去年7月初，時任行政院副院長的鄭文燦還曾為此率隊到現場聽取公所簡報，目前該處雖仍處於圈地「靜待花開」中的狀態，但鄭朝方說，公所已完成設計監造標的勞務採購評選，正在規劃設計，朝明年能發包、動工的方向在努力，但因造價粗估約14億元，將分期逐年編列和持續爭取補助。

鄭朝方說，竹北東區是全市人口密度最高處，多為雙薪家庭，對於托嬰服務有極大需求，因此他才會想把親子館和公立托嬰中心置入「水岸市集（東區市場）」的建置當中，果然獲得中央大力支持，這次就獲核定補助興建費4924萬多元。

他說，前述讓市場和親子館、托嬰中心結合的想法，在去年日本近江町市場考察行中他看到了成功的示範，因為當地市場內有美食餐廳、親子館、臨托中心以及社區集會所，這讓他更認同未來的「水岸市集（東區市場）」內也應該要規劃臨托中心，提供父母採買更便利或因此獲得喘息。

至於親子館將是家長陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩的場域。托嬰中心的催生則有緩解市內托嬰中心數量不足的考量，且將朝竹北最大的公立托嬰中心方向規畫努力。#

新竹縣竹北市的水岸市集（鐵皮圍籬處）目前已經啟動規劃設計。（記者黃美珠攝）

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