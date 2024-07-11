為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹北市獲補助近5000萬 規劃在東區水岸市集蓋親子館、公托中心

新竹縣竹北市的水岸市集（鐵皮圍籬處）目前已經啟動規劃設計，靜待花開中。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市的水岸市集（鐵皮圍籬處）目前已經啟動規劃設計，靜待花開中。（記者黃美珠攝）

2024/07/11 13:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市正在規劃設計中的「水岸市集（東區市場）」，市長鄭朝方今天宣布已經獲衛福部社家署補助近5000萬，將在這個竹北東區的市場大樓內設置親子館、公立托嬰中心，讓竹北東區鄉親買菜的同時也能托嬰或臨托，或者讓親子一起上市場採買後，於親子館內共度一段美好時光。

竹北水岸市集位在興隆路、自強南路西向的交岔口上，前任市長何淦銘任內就規劃要蓋市場，鄭朝方上任後有其他更多元運用的想法，遂以「水岸市集」為名向中央爭取經費等的支持。

去年7月初，時任行政院副院長的鄭文燦還曾為此率隊到現場聽取公所簡報，目前該處雖仍處於圈地「靜待花開」中的狀態，但鄭朝方說，公所已完成設計監造標的勞務採購評選，正在規劃設計，朝明年能發包、動工的方向在努力，但因造價粗估約14億元，將分期逐年編列和持續爭取補助。

鄭朝方說，竹北東區是全市人口密度最高處，多為雙薪家庭，對於托嬰服務有極大需求，因此他才會想把親子館和公立托嬰中心置入「水岸市集（東區市場）」的建置當中，果然獲得中央大力支持，這次就獲核定補助興建費4924萬多元。

他說，前述讓市場和親子館、托嬰中心結合的想法，在去年日本近江町市場考察行中他看到了成功的示範，因為當地市場內有美食餐廳、親子館、臨托中心以及社區集會所，這讓他更認同未來的「水岸市集（東區市場）」內也應該要規劃臨托中心，提供父母採買更便利或因此獲得喘息。

至於親子館將是家長陪伴孩子共學、共讀、共遊、共玩的場域。托嬰中心的催生則有緩解市內托嬰中心數量不足的考量，且將朝竹北最大的公立托嬰中心方向規畫努力。#

新竹縣竹北市的水岸市集（鐵皮圍籬處）目前已經啟動規劃設計。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市的水岸市集（鐵皮圍籬處）目前已經啟動規劃設計。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中壢「北富台社宅」預計興建220戶 2028年完工
2023/12/23 23:07

中壢「北富台社宅」預計興建220戶 2028年完工
新北男嬰戴口罩窒息死亡案 公托中心2照顧員已請回
2024/01/24 19:41

新北男嬰戴口罩窒息死亡案 公托中心2照顧員已請回

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
托育家長注意 中油員工子女托嬰中心揭牌啟用
2023/10/12 13:26

托育家長注意 中油員工子女托嬰中心揭牌啟用
高市都委會盤點校園閒置空間 規劃4國中、小設公托中心
2024/02/29 19:23

高市都委會盤點校園閒置空間 規劃4國中、小設公托中心

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播