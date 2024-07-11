太好康！ 中市府推暑假停車打8折 抽台中越南雙人來回商務機票

中市府推7年智慧停車計劃，預計到2030年地磁停車格要達到2萬1千格（市府提供）

2024/07/11 11:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓停車、停車繳費更方便及更智慧化，中市交通局從今年起推7年停車智慧化計劃，首先自7月20日至8月19日止，民眾只要加入台中市「停管之友」會員，再使用行動支付來繳納路邊停車費，可享有8折優惠，還有機會抽到星宇航空台中越南雙人來回商務艙機票、電動機車、iPhone等大獎，響應台中市進入全面停車智慧化，生活更便利，還能免費搭飛機。

交通局今天舉行「台中停車最速PAY」活動記者會，交通局長葉昭甫表示，智慧化停車已是國際趨勢，可透過台中巾交通網APP找尋車位，透過線上繳費，可達到省力省油省時省錢的效果。

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葉昭甫表示，從今年起要執行7年智慧停車計畫，2024年至2030要達到21000格地磁車格及6千格影像辨識車格，目前地磁車格位有7484格位，影像辨識車格目前正在精科園區試辦中，下半年開始正式啟用，預計秋紅谷、國家歌劇院、國美館及宮原眼科建置共907格。

葉昭甫表示，為解決過去傳統民眾拿到紙本停車費，塞入口袋忘記繳費的困擾，及養成民眾智慧繳費習慣，跟民間業者合作，從7月20日起的暑假期間，民眾只要先行下載「台中交通網APP」後，二是接著加入台中市「停管之友」會員，即可享有停車費「8折優惠」，還能參加抽獎活動。

交通局表示，暑假期間，民眾每一張停車單，都有機會抽到星宇航空台中越南雙人來回商務艙機票、電動機車、iPhone、任天堂及全家數位商品禮券等大獎，即使是禮券市價也達1500元，現場民眾都忍不住直呼實在太好康!

中市交通局正籌備導入具車牌辨識功能的影像辨識設施，下半年實施（交通局提供）

交通局舉行「台中停車最速PAY」活動記者會。（記者蘇金鳳攝）

交通局舉行「台中停車最速PAY」活動記者會，推動民眾用行動支付繳停車費可抽到星宇台北到越南來回機票（記者蘇金鳳攝）

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