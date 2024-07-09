獨家》利用「落山風」發電 恆春楓港山區風機規劃引爭論

廠商規劃在屏東縣楓港溪下游沿線，設置十座風力發電機組。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/09 20:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島秋冬季「落山風」風力強大，面對國內能源轉型，有廠商看準當地風況佳，規劃在楓港溪下游設置十座風力發電機組，昨在楓港社區舉辦環評前地方說明會，地方居民多表贊同，但環保人士則對是否影響候鳥遷徙及景觀提出疑慮，屏縣府綠能辦公室則強調，還未接獲業者相關申請資料。

這個擬在屏東縣枋山鄉設置的風力發電廠，規劃設置十座風力發電機組（風機），包括風機、輸電線路及開關場等，風機單機容量為4至5MW，總裝置容量40～50 MW，目前進行到環評前公開說明會，後續還須約一年半的環評。

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由於當地處於恆春半島旅遊區的門面地區，近年不少太陽能案場已經引發不少討論，這次預計沿著楓港溪興建的風力發電機組，也引發環保及野鳥團體關注，除了擔心景觀突兀，更擔心會直接衝擊每年春秋遷徙的猛禽及冬候鳥生態；而居民則對陸域大型風機，是否發出低頻噪音提出疑問。

幾名權威鳥類專家認為，因為風力機組剛好位在候鳥遷徙的路線上，環評時調查保育鳥類時間應以四、五月、九至十月為主，且當地長年是秋季伯勞鳥及猛禽棲息地點之一，後續生態調查務必嚴謹面對。

廠商瑞風能源解釋，風機採用號稱風機界的賓士的機型，在西濱沿海都有極佳發電成效，恆春半島平均達三至八級風速，相當適合風力發電，每組不到兩百坪的機組周邊還能繼續進行農作，比太陽能還要適合在農地設置，會努力與地方溝通及回饋。

屏縣府表示，風電開發依規定均應辦理環境影響評估，由中央環境部審查。此外，風電使用之土地，必須變更為特定目的事業用地，業者必須取得地主同意書製作興辦事業計畫，若位於山坡地尚需另做水土保持計畫，再經各單位審查，目前縣府並無接獲業者相關申請資料。

廠商規劃在楓港溪下游設置風力發電機組，並在楓港社區舉辦環評前地方說明會。（記者蔡宗憲攝）

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