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流感A型確診搶救無效 高市新增1死亡個案

高市新增1例流感重症死亡個案，衞生局提醒COVID-19及流感疫情呈上升趨勢，尚未接種疫苗者請儘速接種。（資料照）

高市新增1例流感重症死亡個案，衞生局提醒COVID-19及流感疫情呈上升趨勢，尚未接種疫苗者請儘速接種。（資料照）

2024/07/09 17:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府衞生局今（9日）宣布新增1例流感併發重症死亡個案，個案6月5日發燒、喉嚨痛、輕微咳嗽、疲倦等症狀至診所就醫，醫師診斷為疑似流感並開立症狀治療藥物，隔日因呼吸喘、呼吸困難、意識不清，突然暈倒在家中，送至區域醫院，流感快篩陽性，檢出流感A型（swH1）研判為確定病例。

由於個案持續昏迷且有心肌炎，經急救復甦後，以葉克膜使用及插管治療，直到7月5日搶救無效，不幸過世，經疫調發現，該名個案於本流感季未接種流感疫苗，所就讀的學校班級無疑似發病個案，同住家人也無疑似症狀。

衛生局指出，該個案經醫師診斷為流感，同日轉診至醫學中心兒科加護病房，當日通報流感併發重症，並開立流感抗病毒藥物（Rapiacta） 治療，同日檢出流感A型（swH1）研判為確定病例。

衛生局強調，COVID-19及流感疫情呈現上升趨勢，民眾倘出現發燒或呼吸道症狀，請停止上班上學，速就醫驗快篩，並戴口罩、勤洗手。

此外，醫療照護機構為高傳播風險場所，非必要應避免進出醫療院所及長照機構，呼籲有「疑似症狀」或「接觸史」、本身為「免疫低下」或「高風險者」進入醫療院所及長照機構，請全程佩戴口罩，尚未接種新冠疫苗的民眾，也請儘速接種疫苗。

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