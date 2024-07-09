新北身障VR職業探索僅500人參與 黃淑君： 設計應貼近實務

新北市自2020年起，將虛擬實境（VR）應用在身障者職業重建，協助認識不同職種。（新北勞工局提供）

2024/07/09 17:23

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市身心障礙人口實際就業人數推估有1萬8840人，市府將虛擬實境（VR）應用在身障者職業重建服務，協助認識不同職種，然而，設備建置後每年僅約300人次體驗，去年511人次。市議員黃淑君質疑，使用人次不夠普及，職種體驗設計應盡可能貼近實務。

截至今年3月底，新北市身障總人口17萬9325人，其中15至64歲潛在就業人口9萬621人，依衛福部2021年最新身障就業狀況調查，15歲以上目前有工作者佔20.97%估算，全市15至64歲約1萬8840人就業；勞工局回應，目前正在開發加油、洗擦車員職種，規劃跨局處合作提升使用率。

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身障者就業類別因個別能力不同而有所差異。以身障者職業重建服務對象（15歲以上設籍、居住於新北，領有身障證明且有就業意願、工作能力）為例，心智障礙個案逾七成，多從事服務業、清潔相關、一般庶務性行政工作。

市府四年前開始打造「VR職業探索」輔導工具，接力開發便利商店、餐飲服務、產線作業員、行政助理、房務員、醫務傳送員6個職種，配置於板橋、三重、新店3處職重服務中心，每一職種有9道關卡，完成約需至少30分鐘，會有專業人員從旁協助，體驗名額、次數未限，個別身障者可向職重中心申請，相關教育單位、社福團體等單位可向勞工局申請。

勞工局身障就業輔導科長羅伊佑指出，每年約有300人次體驗，去年511人次使用，8成給予正面肯定，並舉例，去年底甫開發完成的醫務傳送員，根據實習、正式、資深角色各有3階段任務，推輪椅、推大床照X光及送病人回病房；借物、送患者到手術室、領血袋；病例傳送、領藥、一般檢體傳送，透過科技促進職種認識，搭配後續職涯探索體驗、就業趨勢講座等多元活動強化核心職能。

黃淑君表示，VR職業探索設備應用可多加宣導，但也要注意職種設計是否符合實際需求，減少虛實（學用）落差，像是超商工作講究速度、效率，身障求職者能否適應，建議開發加油站及周邊作業如洗車、小作所或庇護工場等職種，並結合特殊教育，在求學階段累積一定能力，跨局處整合資源推廣，實務上則應更重視提供不同障別相應的輔助工具、職場霸凌與歧視問題。

羅伊佑說明，身障職重服務現以實際職場為主、VR職業探索設備為輔，可增強視覺認識、促進了解工作內容，但無法完全取代實際感受；使用者接受度及適應能力不同，而且至少得花半小時，以及個人是否有使用需求，都有可能影響體驗意願與人次；目前正在開發加油、洗擦車員職種，也會連結其他相關服務計畫，續藉學校活動、實習輔導與職涯探索等課程合作，擴大推廣增加效益。

勞工局補充，職種開發項目是從身障個案較多從事工作內容去選定，透過體驗引導對就業的期待與想望，進一步釐清工作圖像，職重中心由於作法嚴謹，會先針對個案進行評估，再視建議職類正好符合VR既有職種項目，進而詢問個案嘗試意願，也會影響體驗人次多寡；後續就業評估及輔導，仍依服務個案工作技能、興趣和意願協助媒合。

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